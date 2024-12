Conte non vuole bonus né clausole: operazione da 20 milioni lordi a stagione (Corsport)

De Laurentiis chiede di venirgli incontro. L’accordo sarebbe per tre anni o due più l’opzione sul terzo, senza clausole a favore del club

Conte non vuole bonus né clausole: operazione da 20 milioni lordi a stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Conte, fermo da marzo 2023 dopo la risoluzione con il Tottenham, è molto ben disposto nei confronti del Napoli. L’idea gli piace moltissimo, accetterebbe con entusiasmo perché è convinto dal progetto e dalle ambizioni – la priorità assoluta per lui -, ma c’è ancora distanza sui termini del contratto, sull’ingaggio: considerando anche il suo staff, parliamo di un’operazione da 20 milioni lordi a stagione per tre anni o due più l’opzione sul terzo, senza clausole a favore del club (in stile Sarri e Spalletti, per intenderci). Conte ha un valore e i suoi parametri e li ha messi sul tavolo, esattamente come De Laurentiis: i due hanno voglia di lavorare insieme, si stimano e sono pure amici, ma devono trovare un punto d’incontro.

De Laurentiis è orientato a offrirgli un ingaggio da 6 milioni (o poco più) e a pareggiare l’offerta autunnale, quando il Napoli era ancora in lizza per la Champions e per tutto, con un bonus legato proprio alla qualificazione alla regina delle coppe. Conte, invece, non vuole bonus e neanche clausole. E vuole garanzie: il punto è questo. Il progetto lo affascina ed è pronto ad accettare, però alle sue condizioni. Mentre Adl, che sotto il profilo della proposta d’ingaggio s’è già spinto anche oltre i 5 milioni di Ancelotti (e teoricamente Gasperini), chiede di venirgli incontro. La trattativa procede, i contatti sono continui: la svolta, in un senso o nell’altro, è vicina.

Conte-Napoli, nei prossimi giorni Adl esaminerà la proposta (Sky)

Conte-Napoli, non è stata una giornata decisiva, ma sono proseguiti i contatti. Passo avanti per l’accordo economico, sul tavolo anche le discussioni tecniche per la squadra.

Gli aggiornamenti di Massimo Ugolini, giornalista Sky:

«Non è stata la giornata decisiva, però è stata una giornata importante. Sono proseguiti i contatti tra il ds Manna e Conte. Gli accordi non sono ancora definiti per intero, ma c’è stato un passo avanti significativo per smussare gli angoli della prima proposta economica che non era stata accertata e si è entrati piano piano nel merito di quelle che potrebbero essere le decisioni tecniche della rosa. La proposta deve ancora finire sul tavolo di De Laurentiis. Nei prossimi giorni esaminerà i dettagli della trattativa che dovrebbe portare Conte a Napoli. C’è il gradimento dell’allenatore e della dirgenza. C’è una frenata nella trattativa tra Gasperini e l’Atalanta, ma questo non vuol dire che De Laurentiis tornerà a bomba su Gasperini. Sullo sfondo resta Pioli».

