Conte-Napoli, accordo su diritti d’immagine e stipendio. Oriali incontrerà il club (Romano)

Tra Conte e il Napoli è praticamente fatta. Mancano i dettagli finali, l’accordo è in fase di completamento. Lo scrive l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X.

“La squadra di Antonio Conte e il Napoli stanno definendo gli ultimi dettagli del contratto e l’accordo è in via di definizione.

Accordo sui diritti d’immagine, stipendio fisso e contratto confermato fino a giugno 2027.

In via di definizione anche lo staff, con Lele Oriali che incontrerà il club“.

🚨🔵 Antonio Conte’s camp and Napoli are closing in on final details of the contract with deal being completed.

Agreement in place on image rights, fixed salary and deal confirmed until June 2027.

Backroom staff also being finalised with Lele Oriali set to meet the club.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2024

Conte al Napoli: triennale da 6 milioni, senza vie di fuga. Martedì la presentazione al San Carlo? Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Conte ha avuto il progetto che gli piace, uno a lunga scadenza che si sposa con il suo modo d’intendere il lavoro, e ha accettato un contratto meno oneroso: un triennale da 6 milioni a stagione più bonus Champions e bonus scudetto, senza clausole. Senza escape. Senza opzioni di uscita anticipata o risoluzione fissate a favore o a discapito dell’una o dell’altra parte. Conte e il Napoli si legheranno per tre anni con un accordo secco che significa soltanto una cosa: ognuno crede nell’altro. Il presupposto migliore in assoluto per rinascere, crescere e risvegliare l’orgoglio degli ex campioni d’Italia. Mica gli ultimi arrivati. La rosa è di qualità, è di talento: Conte ha voglia di valorizzarla, altroché, e conoscendolo viene da scommettere che ci riuscirà.

