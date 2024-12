Il Corsport: senza opzioni di uscita anticipata o risoluzione a favore o a discapito dell’una o dell’altra parte. Conte crede nella rosa del Napoli

Conte al Napoli: triennale da 6 milioni, senza vie di fuga. Martedì la presentazione al San Carlo? Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Conte ha avuto il progetto che gli piace, uno a lunga scadenza che si sposa con il suo modo d’intendere il lavoro, e ha accettato un contratto meno oneroso: un triennale da 6 milioni a stagione più bonus Champions e bonus scudetto, senza clausole. Senza escape. Senza opzioni di uscita anticipata o risoluzione fissate a favore o a discapito dell’una o dell’altra parte. Conte e il Napoli si legheranno per tre anni con un accordo secco che significa soltanto una cosa: ognuno crede nell’altro. Il presupposto migliore in assoluto per rinascere, crescere e risvegliare l’orgoglio degli ex campioni d’Italia. Mica gli ultimi arrivati. La rosa è di qualità, è di talento: Conte ha voglia di valorizzarla, altroché, e conoscendolo viene da scommettere che ci riuscirà.

Il Napoli, nel frattempo, studia un vero colpo di teatro e valuta la presentazione del tecnico in grande stile: già sondata la disponibilità del Real Teatro di San Carlo, uno sguardo su piazza del Plebiscito e un altro sul Maschio Angioino, per martedì. La risposta è stata positiva, è un’opzione aperta: si vedrà.

Conte al Napoli, nessuna clausola d’uscita. Presentazione forse al San Carlo (Sky Sport)

È questione di ore l’annuncio di Antonio Conte al Napoli. Da un momento all’altro può arrivare il tweet del presidente. A Sky Sport dicono che nel contratto non c’è alcuna clausola per l’uscita del tecnico salentino.

C’è grande agitazione nel Napoli per la presentazione dell’ex ct della Nazionale. Tra i rumors c’è anche quello relativo a una presentazione al Teatro San Carlo.

Gianluca Di Marzio ha detto che Conte «ha accettato anche una cifra un po’ più bassa. Ha capito che deve ricostruire e fare i conti col bilancio in ordine, lavora già con Manna sul mercato ed ha intenzione anche di rigenerare diversi elementi. Non so però quando arriverà il tweet, se domani, sabato o lunedì. Ma manca solo l’ufficialità per Conte al Napoli”.

Mai il Napoli ha avuto un allenatore così pagato: triennale da sei milioni più parecchi bonus (Sky)

A Sky fanno il punto della situazione sulla trattativa che dovrebbe portare Antonio Conte a Napoli. Ormai mancherebbe solo l’ufficialità che potrebbe arrivare già la prossima settimana. Nel frattempo Conte è già a lavoro con Manna, il nuovo ds ufficializzato qualche giorno fa, per tenere i migliori della rosa e aggiustare la squadre con qualche innesto. A Sky, l’inviato Francesco Modugno sottolinea che a Napoli mai c’è stato un allenatore così pagato.

