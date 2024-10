Scontri tra polizia e tifosi del Monza dopo la partita. Puntavano al pullman dei tifosi partenopei (CorSera)

Lo scrive l’edizione brianzola del quotidiano. Alcuni ultras del Monza volevano attaccare un pulmino di tifosi del Napoli che stava lasciando la città.

Scontri tra la polizia e alcuni tifosi ultras del Monza dopo la partita contro il Napoli. A match già abbondantemente concluso, gli ultras hanno visto un pulmino carico di tifosi azzurri che si avviava a lasciare la città. A quel punto sono corsi per attaccarlo. Tra loro e il pulmino si è frapposta la polizia che ha disperso gli ultras con cariche di alleggerimento. Lo scrive il Corriere della Sera, edizione Monza.

Gli ultras volevano attaccare il pullman dei tifosi azzurri

Scrive il quotidiano:

“I supporters brianzoli sono andati di corsa verso i rivali, che stavano lasciando Monza con un pullman, per cercare lo scontro. A fermarli, lo schieramento di agenti di fronte a loro. Quattro poliziotti contusi. Succede tutto a gara abbondantemente finita, quando alcuni ultras del Monza, radunatisi al loro punto di ritrovo vedono in lontananza un pulmino con alcuni sostenitori del Napoli che stavano lasciando la città. I supporters brianzoli sono andati di corsa verso i rivali per cercare lo scontro (in realtà pare che fossero tifosi di un club emiliano) ma hanno trovato uno schieramento di agenti di fronte a loro. A quel punto c’è stato contatto tra monzesi e polizia, che ha effettuato una carica di alleggerimento, e i gli ultrà. Alla fine, il bilancio degli scontri ha fatto registrare quattro poliziotti feriti, con prognosi fino a 15 giorni“.

Il Napoli batte il Monza “aiutato” da Palladino (Gazzetta)

Il Napoli a Monza ha ribaltato una partita che era cominciata in salita ed è riuscita a vincerla facendo quattro gol strepitosi alla formazione di Palladino. Una rimonta che è stata figlia dei cambi di Calzona nella ripresa e della scossa data alla squadra negli spogliatoio nell’intervallo. Ma secondo la Gazzetta dello Sport c’è stato anche un aiutino da parte di Palladino che ha fatto i suoi cambi.

“L’undici tricolore ha cambiato tutto. “Aiutato” dal Monza. Nello stesso slot dell’ingresso di Politano, infatti, Palladino ha tolto Akpa Akpro, ammonito, e Zerbin per inserire Bondo e Ciurria. La mediana, già priva del cervello Pessina (squalificato), si è sfaldata, la fascia sinistra è stata presa d’assalto. E non è più bastato andare a cercare la testa di Djuric.

L’arrivo del centravantone bosniaco ha aggiunto una risorsa, anche difensivamente, ma sta anche diventando l’unica: il Monza era capace di risalire il campo palleggiando e cacciando spazi, ora si affida troppo spesso al lancio appoggiandosi sui centimetri del centravanti. Ma così la squadra è costretta a tante corse lunghe, finendo per rintanarsi sempre più indietro. Il lampo di Colpani, sinistro a giro leggermente deviato da Juan Jesus, è stato l’unico vero tentativo della ripresa, prima che il fantasista fosse spostato nel finale a centrocampo al fianco di Bondo”.

