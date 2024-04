Sacchi su Ancelotti e Guardiola: «Per loro vincere è importante, però conta ancora di più giocare bene»

Sulla Gazzetta presenta la sfida di Champions di questa sera: «Real Madrid contro Manchester City è, al momento, la migliore sfida che il calcio europeo possa proporre»

“Real Madrid contro Manchester City è, al momento, la migliore sfida che il calcio europeo possa proporre” parola di Arrigo Sacchi che sulla Gazzetta dello Sport commenta la super sfida di Champions in programma questa sera tra Ancelotti e Guardiola. “E dentro questa partita, che immagino emozionante e spettacolare, ci sono gli stili di Ancelotti e Guardiola, che sono ormai diventati veri e propri marchi di fabbrica nella storia del pallone. Non faccio pronostici, dico soltanto che mi auguro che sia il Real sia il City mettano al centro il divertimento della gente”.

Dopo un’analisi attenta delle particolarità delle due squadre e delle due rose, Sacchi non può che soffermarsi sui due suoi amici, uomini e calciatori che conosce bene, anche se non di persona e che ammira.

“Di una cosa sono sicuro: stiamo parlando di due strateghi e non di due tattici che speculano sul risultato e pensano soltanto a fermare l’avversario. Ancelotti e Guardiola rappresentano la “crema” degli allenatori: dalla loro parte non hanno soltanto i risultati, ma anche e soprattutto il modo in cui li hanno ottenuti. Vincere è importante, però conta ancora di più giocare bene: questo pensano i miei due amici. Perché sanno che, giocando bene, è più facile arrivare alla vittoria. Sembra un ragionamento banale, eppure molti allenatori non l’hanno ancora capito. Un suggerimento per chi ama il calcio: non perdetevi questa sfida, perché non mancherà la bellezza, che è l’obiettivo al quale tutti dovrebbero tendere”.

