Roma-Lazio, arbitra di nuovo Guida che fece infuriare Mourinho

Al termine del derby del 2021 il tecnico della Roma si espresse così su Guida: «Purtroppo, in una partita fantastica, l’arbitro e il Var non sono stati allo stesso livello»

Questo week end toccherà a De Rossi guidare la Roma nel derby contro la Lazio. L’arbitro dell’incontro sarà Guida e al Var ci sarà ancora una volta Irrati, come nel settembre del 2021, quando Mourinho, alla guida della Roma sconfitta, attaccò l’arbitro

Mourinho contro Guida

«La partita l’ha decisa l’arbitro, meritavamo un risultato diverso. Comunque in dieci anni il calcio italiano è migliorato tanto. Purtroppo, in una partita fantastica, l’arbitro e il Var non sono stati allo stesso livello. Parlo del secondo gol, che dal 2-0poteva essere 1-1 per il rigore non dato su Zaniolo. L’arbitro ha sbagliato, il Var anche ha sbagliato. E poi c’era pure il secondo cartellino giallo per Lucas Leiva, Era importante perché giocare in dieci conta tanto. Poi 2-3 situazioni simili a quella di Pellegrini con l’Udinese: a lui il rosso, stavolta niente. Sto con miei calciatori perché sono stati i più bravi in campo».

A Mourinho era stato consigliato di non dire troppo in tv, di non esagerare ma lui, spalleggiato sia dai giocatori che da Tiago Pinto decise di fare di testa sua: «Io dico quello che voglio e quando voglio»

Anche i Friedkin erano infuriati e la dirigenza a fine partita andò a chiedere spiegazioni a Guida. “Meno orgogliosa a fine gara è la dirigenza giallorossa sull’arbitraggio. Il g.m. Pinto è andato a salutare l’arbitro Guida, come da costume, chiedendo però spiegazioni sulle decisioni contestate dai vertici romanisti. Dopo l’Udinese – con l’espulsione di Pellegrini che ha penalizzato la Roma nel derby – galleggia una sensazione di disagio e costernazione nella dirigenza e nella proprietà”.

Cosa successe in campo

Nel primo tempo Mou e i giocatori reclamano un possibile rigore per il contatto Hysaj-Zaniolo all’inizio dell’azione che aveva portato al gol di Pedro. Contatto netto, ma Guida lascia correre e Irrati non interviene. Mourinho e la panchina si infuriano e gli animi si scaldano ancora di più quando, qualche minuto più tardi, è anche la Lazio a reclamare un rigore per un contatto tra Ibanez e Anderson. Anche qui arbitro e Var sorvolano.

Il comportamento del tecnico della Roma durante il derby non è piacque ai vertici arbitrali.

“«Inaccettabile», «non deve più ripetersi», «saremo severissimi». Definizioni e intenzioni raccolte tra i vertici arbitrali italiani dopo lo show di José Mourinho. Anzi, tra gli ufficiali di gara che hanno avuto a che fare con lui prima, durante e al fischio finale del derby, la parola più carina con cui si descrive la performance dello Special è «teatrino». Raccontano di un lungo e costante ‘dialogo’, con il quarto uomo in particolare, cominciato già durante il riscaldamento pre-partita ed esploso in coincidenza del mancato rigore assegnato alla Roma per il fallo di Hysaj su Zaniolo”.

