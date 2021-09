Mourinho: «Il calcio italiano è migliorato tanto, peccato che gli arbitri e il Var non sono a livello»

La Roma di Mourinho è uscita sconfitta dal derby della Capitale. E il tecnico portoghese, nel post partita, se l’è presa con l’arbitro Guida.

«La partita l’ha decisa l’arbitro, meritavamo un risultato diverso. Comunque in dieci anni il calcio italiano è migliorato tanto. Purtroppo, in una partita fantastica, l’arbitro e il Var non sono stati allo stesso livello. Parlo del secondo gol, che dal 2-0poteva essere 1-1 per il rigore non dato su Zaniolo. L’arbitro ha sbagliato, il Var anche ha sbagliato. E poi c’era pure il secondo cartellino giallo per Lucas Leiva, Era importante perché giocare in dieci conta tanto. Poi 2-3 situazioni simili a quella di Pellegrini con l’Udinese: a lui il rosso, stavolta niente. Sto con miei calciatori perché sono stati i più bravi in campo».