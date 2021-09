I vertici Aia contro Mourinho: «Teatrino inaccettabile». Rocchi: «D’ora in poi massima severità»

Il comportamento del tecnico della Roma, José Mourinho, durante il derby capitolino di domenica, non è piaciuto ai vertici arbitrali. Lo racconta il Messaggero, che scrive:

Ai vertici dell’Aia non è piaciuta nemmeno la prestazione dell’arbitro.

“I vertici dell’Aia che giudicano la prestazione di Guida insufficiente non tanto per il rigore non concesso nel primo tempo – qui la posizione è «il contatto c’è, si poteva dare, ma non è uno scandalo non averlo dato», quanto per quello assegnato dopo, «il classico fischio di compensazione» viene definito e la mano leggera usata nella gestione di Mourinho che poteva, anzi, «doveva» essere espulso. Questa è la valutazione di Gianluca Rocchi. Alla luce delle ultime esternazioni di Mourinho e del comportamento tenuto durante il derby, il designatore ha chiesto ai suoi arbitri di usare la massima severità dalla prossima partita, come è accaduto per Gasperini nelle settimane precedenti. Quello che è successo domenica, non sarà più tollerato. E se l’allenatore romanista userà gli stessi toni scelti per commentare l’espulsione di Pellegrini, l’Aia si rivolgerà alla Procura Federale perché intervenga con una sanzione”.