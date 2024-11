Rice, la fidanzata cancella foto su Instagram per insulti: “Sei grassa”

Stanno insieme da otto anni e hanno un figlio, Jude. La sua “colpa” è essere una ragazza lontana dai canoni di bellezza di influencer e modelle.

Lauren Fryer sta soffrendo la situazione di essere fidanzata col centrocampista inglese dell’Arsenal Declan Rice; stanno insieme da otto anni, ma a quanto pare i tifosi non riescono ad accettarla.

La fidanzata di Rice insultata dai tifosi: “Sei grassa”

La ragazza ha dovuto cancellare tutte le sue foto da Instagram dopo aver ricevuto insulti per il suo aspetto fisico. Alcuni dei commenti recitano: “Sei grassa”, “[Rice] avrebbe potuto scegliere di meglio”. Anche il calciatore ha cancellato dal suo profilo le foto di coppia. La sua “colpa”? Essere una ragazza lontana dai canoni di bellezza di influencer e modelle, spesso partner di giocatori famosi.

Rice e Lauren hanno un figlio, Jude, nato nel 2022. Sui loro social condividevano immagini di vita quotidiana, ma da dicembre la ragazza ha iniziato a essere vittima di bullismo sui social.

L’Arsenal ha puntato sul centrocampista inglese, che si è adattato bene ai gunners

Declan Rice si è trasferito quest’anno dal West Ham all’Arsenal per 105 milioni di sterline. Scrive Jamie Carragher sul Telegraph:

“E’ un affare per l’Arsenal. Ci sono alcuni giocatori che si trasferiscono per cifre astronomiche e non riescono ad avere l’impatto desiderato. La pensavo allo stesso modo per Roy Keane quando si trasferì al Manchester United per una cifra record nel 1993 per un calciatore irlandese [3,7 milioni di sterline] e Alan Shearer nel Newcastle United nel 1996. Dal momento in cui è arrivato all’Arsenal, sapevo già che Rice sarebbe stato brillante. È stato probabilmente il giocatore più influente della Premier League in questa stagione e, ogni volta che lo guardo, mi ricorda Keane. Ha la stessa personalità e un’abilità di passaggio incredibilmente sottovalutata. In più, ha un’aura in campo, come tutti i grandi calciatori. Preferirei avere Rice nella mia squadra piuttosto che Rodri”.

