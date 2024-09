Rice sembra che stia all’Arsenal da una vita, come Bellingham al Real Madrid (Telegraph)

Carragher: mi ricorda Roy Keane allo United; hanno la stessa personalità e grande abilità di passaggio. Può riportare la Premier nel nord di Londra.

Declan Rice si è trasferito quest’anno dal West Ham all’Arsenal per 105 milioni di sterline. Scrive Jamie Carragher sul Telegraph:

“E’ un affare per l’Arsenal. Ci sono alcuni giocatori che si trasferiscono per cifre astronomiche e non riescono ad avere l’impatto desiderato. La pensavo allo stesso modo per Roy Keane quando si trasferì al Manchester United per una cifra record nel 1993 per un calciatore irlandese [3,7 milioni di sterline] e Alan Shearer nel Newcastle United nel 1996. Dal momento in cui è arrivato all’Arsenal, sapevo già che Rice sarebbe stato brillante. È stato probabilmente il giocatore più influente della Premier League in questa stagione e, ogni volta che lo guardo, mi ricorda Keane. Ha la stessa personalità e un’abilità di passaggio incredibilmente sottovalutata. In più, ha un’aura in campo, come tutti i grandi calciatori. Preferirei avere Rice nella mia squadra piuttosto che Rodri.

Non tutti i calciatori hanno la capacità e la personalità necessarie per entrare in un grande club e diventare immediatamente uno degli uomini migliori della squadra. Jude Bellingham lo ha fatto al Real Madrid e Rice ha fatto lo stesso all’Arsenal. Sembra che sia qui da cinque anni. E’ stato criticato per non aver segnato abbastanza gol, ma non è mai stato questo il suo compito al West Ham; Patrick Vieira non è mai stato criticato per segnare pochi gol, quindi perché criticare Rice?”

