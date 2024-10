Pioli ha ancora una anno di contratto, ma potrebbe scegliere di cambiare squadra (Napoli?) CorSera

La situazione è abbastanza complessa, ma i rossoneri prenderanno una decisione solo a fine stagione

Il Milan di Pioli sembra al capolinea. La fine del ciclo dell’allenatore emiliano ha una data: il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La sconfitta con la Roma ha di fatto decretato la fine dell’avventura di Pioli in rossonero. Il Corriere della Sera tuttavia predica prudenza. Il Milan prendere una decisione solo a fine stagione partendo da un punto fermo: Pioli ha ancora un anno di contratto con il club.

Il Milan prenderà una decisione solo a fine stagione

Scrive il Corriere della Sera:

“Dopo che le 7 vittorie consecutive avevano rafforzato l’idea originale della società di confermarlo, l’ultima nerissima settimana rischia di aver completamente stravolto gli scenari. La scelta verrà presa solo a fine stagione, è il messaggio che filtra con forza da Casa Milan. A decidere saranno il patron Cardinale col presidente Scaroni, il super consulente Ibrahimovic, l’ad Furlani e il dt Moncada. Pioli ha ancora un anno di contratto, quindi significa che andrebbe trovato un accordo, a meno che non sia lui a scegliere di cambiare squadra (Napoli?). Restasse, il contratto in scadenza non sarebbe un problema per la proprietà“.

Ovvio che la situazione Milan tracci in qualche modo una linea per il Napoli. Se si considera che i nomi per la prossima panchina al momento sono quelli di Gasperini e Pioli, senza considerare le voci su Allegri e Conte, la situazione rossonera orienta sicuramente a pensare che Pioli possa essere l’uomo giusto al momento giusto. Questo anche considerando che Gasperini, dopo i successi in Europa sembra sempre più stretto all’Atalanta.

Napoli, adesso in pole position c’è Pioli. Scendono le quotazioni di Conte

Il giornalista Marco Giordano ha fornito un aggiornamento sul prossimo allenatore del Napoli. In cima alla lista di De Laurentiis adesso c’è Pioli. L’allenatore del Milan ieri è stato eliminato dall’Europa League dalla Roma di De Rossi. Scendono le quotazioni di Conte, De Laurentiis ha provato un approccio “alla Ancelotti” con il tecnico salentino.

Lo scrive Marco Giordano su Twitter:

“Aggiornamento Napoli. In pole position c’è il nome di Stefano Pioli. Il tecnico ha avuto colloqui con il Milan, percependo una forte complessità a continuare. Antonio Conte resta un nome ma con quotazioni che scendono: De Laurentiis ha tentato un approccio “alla Ancelotti” che sembrava aver spianato la strada, ma potrebbe non esser stato sufficiente. Gli sherpa sono ancora al lavoro: la ricerca del nuovo tecnico del Napoli non è terminata”.

