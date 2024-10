Osimhen, il Chelsea vuole pagare la clausola a rate

Il Chelsea sta puntando a ingaggiare Victor Osimhen nella prossima stagione. Il club inglese, però, potrebbe chiedere al Napoli di pagare la clausola rescissoria del nigeriano (circa 120 milioni) a rate, dato che hanno bisogno di cedere gli esuberi per non cadere nel tranello del fairplay finanziario.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sports Uk Rudy Galetti: al Chelsea considerano ancora Osimhen l’obiettivo principale di mercato per rafforzare l’attacco. Il club che vuole negoziare con il Napoli la dilazione del pagamento della clausola rescissoria, puntando a finanziare l’acquisto con più uscite. Anche il Psg è in corsa per l’attaccante.

🚨🎯 #Chelsea still consider #Osimhen the main target to strengthen the attack.

💰 The 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 club – which wants to negotiate with #Napoli the deferred payment of the release clause – aims to finance his purchase with several exits.

⚠️ #PSG are fully in the race for Victor. 🐓⚽ pic.twitter.com/Omg5GArbtw

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 12, 2024