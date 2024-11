Olimpiadi di Parigi, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo saranno i portabandiera dell’Italia

I due alfieri sfileranno con il tricolore il prossimo 26 luglio, durante la Cerimonia di apertura

Gianmarco Tamberi (atletica) e Arianna Errigo (scherma) saranno i portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo ha annunciato il presidente del Coni Giovanni Malgò in Consiglio nazionale. I due alfieri sfileranno con il tricolore il prossimo 26 luglio, durante la Cerimonia di apertura. Il 13 giugno al Quirinale il Presidente della Repubblica Mattarella consegnerà la bandiera.

Olimpiadi, finite le polemiche su chi dovesse essere il portabandiera.

Per Sinner c’è tempo, come scrisse “Il Giornale”

Jannik Sinner è uno splendido ragazzo, un atleta meraviglioso e un patrimonio nazionale. Per cui il giovane va ascoltato, l’atleta seguito, il patrimonio protetto. Avanti così rischiamo però di non adempiere al dovere collettivo principale quando si è alle prese con sportivi e campioni di valore assoluto come lui: quello, appunto, di proteggerli dalle troppe pressioni inutili, soprattutto se in salsa nazionalpopolare. Esaltarne ogni respiro, locuzione, frase, pensiero come avvenuto ultimamente può sembrare, anzi è, eccessivo; anche se certe sue riflessioni restano profonde e inaspettate tanto più se a pronunciarle è un giovane della sua età. Applaudirlo per quel che dice però non gli crea extra pressioni. Discorso diverso se, da qui ai Giochi, con Monte Carlo, Internazionali d’Italia, Roland Garros e Wimbledon ancora da affrontare, senza contare il torneo a 5 cerchi, carichiamo addosso a Sinner anche il peso di un eventuale ruolo da portabandiera.

Ci sono atleti in lista che forse meriterebbero di più di essere portabandiera

Siamo sicuri che Sinner dopo l’Open d’Australia e il numero due o uno Atp meriterebbe di fare il portabandiera ai Giochi? Siamo sicuri che lo meriterebbe più di Marcell Jacobs, l’azzurro che tre anni fa a Tokyo ci regalò una gioia che mai nessun italiano avrebbe mai osato pensare di poter vivere? Siamo sicuri che meriterebbe più di Gianmarco Tamberi che il sogno olimpico vide spezzato a pochi giorni dai Giochi di Rio, andandosi a prendere l’oro del salto in alto cinque anni dopo? O che Jannik lo meriti più di Gregorio Paltrinieri con le sue vittorie olimpiche e mondiali e una costanza che dura da quasi quindici anni in uno degli sport più logoranti in assoluto?

