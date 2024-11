Gol fantasma di Yamal, Laporta: «Non escludiamo di chiedere di rigiocare il Clasico»

«Non sono un sostenitore del Var, ma dal momento che ce l’abbiamo, dovrebbe sempre essere usato. Chiederemo immagini e audio Var della rete annullata».

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato ai canali ufficiali del club in merito al gol fantasma di Lamine Yamal nel Clasico di ieri. Ricordiamo che in Liga non c’è la goal line technology.

Laporta: «Non escludiamo di chiedere di rigiocare il Clasico»

«Come presidente del Barcellona, voglio trasmettere l’insoddisfazione causata dal fatto che il giorno dopo di una delle partite più importanti della stagione, l’uso improprio di uno strumento come il Var stia decidendo il nostro campionato. Come sapete, non sono mai stato un grande sostenitore del Var, perché penso che, così come viene applicato, tolga spontaneità al calcio. Ma quello di cui sono a favore è che, dal momento che ce l’abbiamo, dovrebbe sempre essere usato per evitare errori che potrebbero portare a prendere decisioni ingiuste».

«Con questo messaggio voglio soffermarmi sul fatto che il Var sia uno strumento che continua a causare confusione e criteri contraddittori a seconda delle partite e delle squadre. Comprendiamo la difficoltà del lavoro arbitrale, ma proprio per questo ci sono strumenti (come il Var) che dovrebbero aiutare ad avere una competizione più equa e non il contrario. Ci sono state diverse decisioni discutibili ieri ma tra tutte ce n’è una che è stata fondamentale per il cambiamento nel risultato finale della partita. Mi riferisco al cosiddetto gol fantasma di Lamine Yamal. Chiederemo immediatamente al comitato tecnico degli arbitri e alla Federcalcio spagnola di fornirci tutte le immagini e gli audio del gol annullato».

A questo proposito, ha continuato:

«Se, dopo aver analizzato tutto, il club capirà che c’è stato un errore nella valutazione, metteremo in atto tutte le azioni appropriate per invertire la situazione, senza ovviamente escludere i necessari procedimenti giudiziari. Non escludiamo di chiedere di rigiocare la partita. Infine, voglio sottolineare che siamo anche in disaccordo con varie decisioni del corso della partita che, sebbene potessero essere consultate dal Var, questo strumento è stato trascurato dall’arbitro in modo incomprensibile [Laporta parla del rigore concesso al Real Madrid]».

Gol fantasma di Yamal, le dichiarazioni di ter Stegen nel post-partita

«Mi sembra una vergogna che non trovino l’angolo per controllare il gol. Questo mondo muove tanti soldi e non capisco perché non possano esserci soldi per implementare la tecnologia che hanno gli altri campionati»

