Niente Atp di Monaco per Berrettini: vuole allenarsi per Madrid e Roma

Matteo Berrettini ha deciso di rinunciare al torneo Atp 250 di Monaco di Baviera, in programma la prossima settimana. Aveva ricevuto la wild-card, ma si è cancellato dagli iscritti Nessun infortunio; il tennista romano ha deciso di dedicarsi agli allenamenti in vista del Masters di Madrid e gli Internazionali d’Italia.

Berrettini sui social: «Sto bene, ma era doveroso allenarmi di più»

Nelle storie Instagram ha scritto: «Dopo il risultato di Monte Carlo ero molto felice e desideroso di tornare in campo a Monaco. Tuttavia, il mio team ha ritenuto che sia meglio per la stagione fare un altro breve blocco di allenamenti in vista dei tornei di Madrid e Roma. Sono in buona salute e mi sento bene, non vedo l’ora di tornare in campo a Madrid. Mi dispiace molto per i fan del torneo di Monaco. Grazie per il sostegno e ci vediamo presto».

L’intervista del tennista romano a “Zeta”:

Parla delle difficoltà incontrate durante la sua carriera e del terribile infortunio allo Us Open 2023.

«È stato il momento più difficile durante il quale ho sentito che il serbatoio si era completamente svuotato e che facevo veramente fatica ad alzarmi dal letto la mattina. A un certo punto ho detto: adesso faccio solo le cose che mi va di fare. Ho dovuto prendermi cura di me stesso».

«Tutto questo lavoro che ho fatto su me stesso mi dà la forza di dire che sicuramente ci saranno momenti difficili, momenti tristi. Ripartire con un’energia migliore rispetto al passato e ritrovare gioia ed eccitazione per un evento che sta arrivando e non il terrore di dire: adesso succederà qualcosa».

