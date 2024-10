Napoli, gli ultras: “Muti per amore”: “Il rumore del silenzio per un sussulto di dignità”

La Curva B: “Il nostro silenzio anche per chi dovrà programmare, perché dopo lo sbaglio non sarà tollerata perseveranza.”

All’esterno dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli gli Ultras 1972 della Curva B hanno esposto lo striscione “Muti per amore”. Questo per annunciare la protesta in occasione del match degli azzurri contro il Monza, che si disputerà domani alle 15.

“Muti per amore”: la spiegazione degli Ultras della Curva B

“Eppure si continua in questa nauseabonda aria di smobilitazione, domenica risaliremo sui furgoni e raggiungeremo Monza per stare come sempre accanto alle nostre maglie, quelle stesse ancora fregiate con il simbolo vinto lo scorso anno. Per rispetto dello stesso, l’evidente sdegno generato da quest’annata balorda verrà serrato nelle nostre bocche, festoni ciondolanti pendono ancora nei nostri vicoli a ricordo della recente impresa fatta dagli stessi che oggi colpevolmente latitano. Quindi riteniamo irriconoscente ogni parole di disprezzo seppur meritata.

Il rumore del nostro silenzio ad indicare una via senza ritorno a coloro che non sentono più i brividi sotto ciò che indossano, il rumore del nostro silenzio per chi dovrà programmare, perché dopo lo sbaglio non sarà tollerata perseveranza. Il rumore del nostro silenzio nella speranza che dia un sussulto di dignità a chi nel saluto vorrà meritarsi un applauso nel ricordo di ciò che è stato fatto e consegnato alla storia. Muti per amore, ’72”.

Fischi e contestazioni dopo Napoli-Atalanta 0-3:

Dopo il 3-0 dell’Atalanta firmato Koopmeiners, è scoppiata la rabbia dei tifosi azzurri che hanno abbandonato in anticipo il Maradona. Al termine dell’incontro i cori si sono intensificati insieme ai fischi del pubblico che hanno pesantemente contestato la squadra gridando “Andate via”.

In Curva A si invoca a far giocare la Primavera e si urla: “Meritiamo di piùì!“. In Cuva B si canta: “Fuori le palle!“. Al triplice fischio dell’arbitro una selva di fischi e i cori “Andate a lavorare!“, “Via da Napoli!“, “Faffanc**o lo scudetto, meritiamo più rispetto!“, con i campioni d’Italia che lasciano il campo mestamente a capo chino dopo aver salutato comunque il pubblico inferocito.

ilnapolista © riproduzione riservata