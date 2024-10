Napoli, adesso in pole position c’è Pioli. Scendono le quotazioni di Conte

Lo scrive Marco Giordano su Twitter. De Laurentiis ha tentato un approccio “alla Ancelotti” con Conte, ma potrebbe non esser stato sufficiente

Il giornalista Marco Giordano ha fornito un aggiornamento sul prossimo allenatore del Napoli. In cima alla lista di De Laurentiis adesso c’è Pioli. L’allenatore del Milan ieri è stato eliminato dall’Europa League dalla Roma di De Rossi. Scendono le quotazioni di Conte, De Laurentiis ha provato un approccio “alla Ancelotti” con il tecnico salentino.

Lo scrive Marco Giordano su Twitter:

“Aggiornamento Napoli. In pole position c’è il nome di Stefano Pioli. Il tecnico ha avuto colloqui con il Milan, percependo una forte complessità a continuare. Antonio Conte resta un nome ma con quotazioni che scendono: De Laurentiis ha tentato un approccio “alla Ancelotti” che sembrava aver spianato la strada, ma potrebbe non esser stato sufficiente. Gli sherpa sono ancora al lavoro: la ricerca del nuovo tecnico del Napoli non è terminata“.

La Roma di De Rossi ha reso Pioli libero per De Laurentiis (nel senso che sarà esonerato)

Daniele De Rossi e la Roma sono in semifinale di Europa League. I giallorossi hanno schiantato due a uno un deludente Milan che sì ha colpito una traversa e si è divorato un gol ma ha anche giocato oltre un’ora in superiorità numerica per l’espulsione di Celik e ciononostante non ha cavato un ragno dal buco, a parte un’inutile rete di Gabbia all’87esimo. Complimenti alla Roma (i gol di Mancini e Dybala) e al suo allenatore fresco di rinnovo. De Rossi è andato oltre ogni più rosea aspettativa e i giallorossi sono per la quinta volta negli ultimi sei anni in una semifinale europea. La Roma affronterà in semifinali i neocampioni di Germania di Xabi Alonso.

Tanti saluti a Pioli che a questo punto dice addio ai rossoneri e tra poche settimane sarà un uomo libero, nel senso che sarà esonerato. Ora toccherà a De Laurentiis stabilire cosa fare. Italiano ha raggiunto le semifinali di Conference con la Fiorentina. Pioli invece è tornato a casa. C’è anche Gasperini che ha compiuto l’impresa della vita: ha eliminato il Liverpool.

