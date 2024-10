La Champions sarebbe un miracolo per il Napoli (Sky)

Bisogna fare meglio in casa: il Napoli ha una media punti migliore lontano dal Maradona. In trasferta segna di più e incassa di meno

Il Napoli ha giocato un secondo tempo di fuoco contro il Monza, ma se vuole sperare nella qualificazione almeno in Europa League deve trovare continuità, che è mancata per tutta la stagione.

Il Napoli deve trovare continuità

Ne parla l’inviato Sky Massimo Ugolini, che dà aggiornamenti anche sulle condizioni di Olivera.

«Si spera nell’Europa League. La Champions sarebbe un miracolo. La squadra non ha avuto continuità. Bisogna fare meglio in casa: il Napoli ha una media punti migliore lontano dal Maradona. Si segna di più e si incassa di meno lontano da casa. Considerando che delle prossime sette, quattro sono in casa bisognerà lavorarci su. Bisogna far tornare l’effetto San Paolo di un tempo e l’effetto Maradona ora. Questa è una settimana-tipo, abbiamo visto quanto ne ha beneficiato il Napoli. Calzona recupera Lindstrom, ma perde Olivera. Generalmente sono venti giorni di recupero. Poi si continuerà a lavorare sulla testa, come ha fatto molto bene Calzona tra il primo e il secondo tempo. Si è rivisto per 45′ il vero Napoli, quello dello scudetto».

Il Napoli ha ricominciato ad allenarsi in vista della sfida contro il Frosinone di domenica.

Intanto, Mathias Olivera è stato visitato al Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno riportato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Già ha iniziato l’iter riabilitativo. Lindstrom è tornato ad allenarsi in gruppo.

ilnapolista © riproduzione riservata