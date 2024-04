Olivera si ferma, lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra

Ha già iniziato l’iter riabilitativo. Lindstrom è tornato ad allenarsi in gruppo in vista della partita contro il Frosinone

Il Napoli ha ricominciato ad allenarsi in vista della sfida contro il Frosinone di domenica.

Intanto, Mathias Olivera è stato visitato al Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno riportato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Già ha iniziato l’iter riabilitativo. Lindstrom è tornato ad allenarsi in gruppo.

Il report del club:

“Dopo il successo a Monza e un giorno di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro di potenza aerobica.

Successivamente il gruppo è stato impegnato in circuito tecnico e partitina a campo ridotto.

Lindstrom ha lavorato in gruppo.

Mathias Olivera è stato visitato all’Sscn Napoli Konami Training Center e successivamente è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo“.

Repubblica si sofferma su quanto accaduto domenica e sulle parole del mister Calzona nell’intervallo che hanno cambiato il volto della partita

“Al suo arrivo Francesco Calzona si è infatti trovato davanti otto mesi di macerie e per rimuoverle sta lavorando con il suo staff giorno e notte, con alterne fortune. Nell’intervallo allo stadio Brianteo c’è stato un confronto duro tra il tecnico calabrese («Non sono più disposto ad accettare prestazioni del genere») e la squadra, che ha avuto l’effetto di dare la scossa a Di Lorenzo & C per un fantastico secondo tempo. Guai però a parlare di rinascita, visti i precedenti. La guardia va tenuta altissima e il successore di Garcia e Mazzarri ha passato ieri tre ore davanti al videotape, per esaminare gli errori commessi nel primo tempo della gara in Lombardia. Oggi alla ripresa a Castel Volturno ci sarà un nuovo faccia a faccia con il gruppo — che ha avuto in premio 24 ore di vacanza — per iniziare a preparare la sfida di domenica mattina (12.30) al Maradona con il Frosinone. I margini di errore sono finiti da tempo”.

