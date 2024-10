Monza-Napoli, le probabili: Olivera in vantaggio su Mario Rui (Sky)

Centrocampo con Traoré insieme a Anguissa e Lobotka. Nel Monza, l’ “ex” di turno Zerbin dovrebbe partire dalla panchina.

Domenica 7 aprile alle 15 è previsto il match tra Monza e Napoli per la 31esima giornata di Serie A. Le due squadre sono vicine anche in classifica; gli azzurri ottavi a +3 sulla squadra di Palladino, undicesima a 42 punti.

Monza-Napoli, probabili formazioni

Le probabili riportate da Sky Sport:

Monza: Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Akpa-Akpro, Gagliardini; Colpani, Maldini, Dany Mota; Djuric.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Nel weekend del 13 e 14 aprile, la squadra di Palladino affronterà il Bologna fuori casa, mentre gli azzurri ospiteranno il Frosinone. Due gare sicuramente di difficoltà diversa, ma il Napoli dovrà provare a rilanciarsi in questo finale di stagione e sperare in qualche passo falso delle squadre più alte in classifica per conquistare un posto in Europa. La squadra di Calzona non può più permettersi passi falsi.

I diffidati del Monza sono: Caldirola, Djuric, Gagliardini.

I diffidati del Napoli: Lobotka, Mazzocchi, Ngonge, Osimhen, Rrahmani.

L’ex Napoli si è trasferito al Monza nella finestra di mercato invernale, in prestito. Dopo la doppietta in semifinale di Supercoppa italiana, Mazzarri sembrava intenzionato a inserirlo nelle rotazioni in maniera stabile. Ma il dado era tratto, e all’aeroporto di Capodichino i dirigenti del Monza lo attendevano con ansia. Palladino lo ha lasciato in panchina 4 delle ultime sei partite e nelle ultime due lo ha fatto entrare rispettivamente per 27 minuti, contro il Cagliari, e per 13 minuti, contro il Torino. In totale in nove partite ha giocato 156 minuti, cioè 17,3 minuti a partita. Una sola da titolare, contro il Verona: 70 minuti.

