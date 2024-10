Monza-Napoli, Pessina squalificato. Gli azzurri hanno cinque diffidati

Lobotka, Mazzocchi, Ngonge, Osimhen, Rrahmani rischiano di saltare il match contro il Frosinone.

Domenica alle 15 ci sarà Monza-Napoli, valida per la 31esima giornata di Serie A. La decisione del Giudice Sportivo ha confermato che Matteo Pessina, centrocampista e capitano biancorosso, salterà il match dopo l’espulsione rimediata contro il Torino. Per gli azzurri nessuna squalifica. Nel dettaglio, scopriamo chi rischia di saltare la 32esima giornata di campionato.

Monza-Napoli, Pessina squalificato: gli altri diffidati

Nel weekend del 13 e 14 aprile, la squadra di Palladino affronterà il Bologna fuori casa, mentre gli azzurri ospiteranno il Frosinone. Due gare sicuramente di difficoltà diversa, ma il Napoli dovrà provare a rilanciarsi in questo finale di stagione e sperare in qualche passo falso delle squadre più alte in classifica per conquistare un posto in Europa. La squadra di Calzona non può più permettersi passi falsi.

I diffidati del Monza sono: Caldirola, Djuric, Gagliardini.

I diffidati del Napoli: Lobotka, Mazzocchi, Ngonge, Osimhen, Rrahmani.

Al momento, gli indisponibili delle due squadre: Gomez, Bettella, Caprari, D’Ambrosio, Vignato; Kvaratskhelia.

Ai 50 mila del Maradona è stata proposta una prestazione avvilente da una squadra che non ha più un’anima e neanche un carattere. Un gruppo che viene fischiato e sbeffeggiato, tanto che neanche la contestazione fuori monta feroce. È Pasqua, non si esagera, e poi la conclusione non è una sorpresa, pesando tutta l’annata, i tre allenatori, gli sbagli e gli obblighi dovuti al presidente, tipo Zielinski in castigo, come se servisse a modificare la sua partenza per l’Inter. La manifestazione contro il razzismo, con tutti i giocatori del Napoli inginocchiati prima del via per solidarietà a Juan Jesus, resta la fotografia migliore della squadra di casa.

