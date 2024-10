Minisini escluso dalle Olimpiadi di Parigi: «Accetto la decisione»

Il doppio misto, specialità del campione azzurro, non è nel programma olimpico e il regolamento consente di convocare solo 8 atleti più una riserva

Giorgio Minisini non farà parte del team Italia di nuoto artistico che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, in programma il prossimo luglio.

La decisione di non portare il nuotatore artistico plurimedagliato è stata presa dal dt, Patrizia Giallombardo, spiegando che “il doppio misto (specialità del campione azzurro, con dieci medaglie iridate e altrettante continentali) non è nel programma olimpico e che il regolamento consente di convocare solo 8 atleti più una riserva per nuotare gli esercizi tecnico, libero e acrobatico”.

Minisini: “Accetto la decisione”

Minisini ha commentato così l’esclusione: «Accetto la decisione. Comprendo le motivazioni che inducono il direttore tecnico Giallombardo a compiere questa scelta. Continuerò a lavorare per migliorare e resto a disposizione della Nazionale. Il prossimo obiettivo è confermarmi ai campionati europei, vincere e alimentare i sogni miei e degli altri nuotatori artistici». Il 28enne campione azzurro farà invece parte della squadra per i prossimi Europei di Belgrado (10-14 giugno).

