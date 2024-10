Marchizza: «Italiano mi faceva vedere i video di Zinchenko al City, mi disse che potevo fare il terzino»

A Radio Serie A: «Al primo allenamento di Soulé al Frosinone abbiamo fatto un 6 vs 4 e lo avevo contro. Alla fine ho pensato: “Okay, questo è un campione”».

Riccardo Marchizza, difensore del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazione a Radio Serie A. Il difensore ha parlato di Italiano e Soulé, due possibili obiettivi del Napoli. Poi ha anche parlato della gioia di vedere De Rossi sulla panchina della Roma.

Marchizza: «Ero convinto, ma non convintissimo»

Le parole di Marchizza su Italiano:

«Italiano a La Spezia mi faceva vedere i video di Zinchenko al Manchester City. Io pensavo: “ma io non riesco a fare queste cose”. Mi disse che potevo fare il terzino. Ero convinto, ma non convintissimo. Fino a quel momento avevo fatto solo il centrale a 4, ma presi coraggio e iniziai a fare anche quel ruolo».

Su Soulé non ha dubbi:

«Al primo allenamento di Soulé al Frosinone abbiamo fatto un 6 vs 4 e il mister me lo ha messo contro. Alla fine ho pensato: “Okay, questo è un campione”».

Il rapporto con De Rossi:

«Ho conosciuto De Rossi quanto ho fatto alcuni mesi in prima squadra alla Roma. Quando ha firmato a gennaio, gli ho scritto. Ero felice per lui perché immaginavo quanto avesse aspettato quella chiamata. Poi ho scritto anche a suo padre Alberto: “Se sei ancora vico, sono felice per te”».

«Penso che vedere Daniele allenatore alla Roma sia stata un’emozione fortissima anche per lui», ha concluso Marchizza.

Italiano e il Napoli, c’è ottimismo sull’accordo il prima possibile (Sportitalia)

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha già annunciato che lascerà il club a fine stagione. De Laurentiis lo ha inserito da mesi nella lista del possibile nuovo allenatore della prossima stagione del Napoli, e pare sia l’opzione più concreta per il club azzurro.

Il giornalista di Sportitalia Rudy Galetti aveva scritto il 5 aprile: i colloqui tra il tecnico e il Napoli procedono bene. I campioni d’Italia lo hanno sempre considerato un obiettivo principale e sono ottimisti nel raggiungere un accordo il prima possibile.

Stamani, 15 aprile, Galetti ha ricondiviso il suo tweet di dieci giorni prima, come a far intendere che l’affare sta per concludersi.

A meno, quindi, di clamorose sorprese, sarà Italiano a prendere la panchina azzurra.

