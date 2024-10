Luis Enrique: «Mi sento tifoso del Barcellona, Xavi? Siete stati bravi a creare la polemica»

In conferenza: «La partita d’andata è stata molto combattuta, il risultato non rispecchia esattamente quello che avremmo meritato»

Luis Enrique in conferenza stampa alla vigilia di Barcellona-Psg, ritorno dei quarti di finale di Champions League. All’andata al Parco dei Principi, il Barça ha vinto per 2-3. Le sue parole riportate dall’Equipe.

Luis Enrique: «Il risultato dell’andata non rispecchiava quello che avremmo meritato»

In questi cinque giorni cosa hai sottolineato ai tuoi giocatori?

«Non abbiamo giocato, abbiamo avuto il tempo necessario per analizzare e vedere cosa abbiamo sbagliato e cosa dovevamo migliorare. Il mio primo pensiero è che la partita è stata molto combattuta, il risultato non rispecchiava esattamente quello che avremmo meritato, credo. Presenteremo una versione migliore di noi. Siamo convinti che capovolgeremo la situazione. Sarà una partita complicata per entrambe le squadre, abbiamo la necessità e l’obiettivo di qualificarci».

Bisogna correre dei rischi:

«Dopo 27 partite senza sconfitte, ne abbiamo avuta una nel giorno in cui meno ne avevamo bisogno. Poi dobbiamo rialzarci e migliorare il nostro gioco. Siamo pronti per fare una bella prestazione, non ho dubbi che domani giocheremo bene».

Quanto è stato utile non giocare in campionato questo fine settimana?

«Abbiamo giocato la settimana prima e loro no, mi adatto a quello che succede. Ma era perfetto per preparare la partita. I due giorni successivi alla partita sono stati difficili, abbiamo faticato a ritrovare la forma fisica e morale. Ma il bello del calcio è che ci offre un’altra partita sei giorni dopo. Sappiamo cosa vogliamo fare».

C’è differenza tra il Camp Nou e il Montjuic?

«Avrei preferito giocare al Camp Nou e lo avrebbero fatto anche i tifosi. In questo campo si sono svolte le Olimpiadi e ho avuto la possibilità di parteciparvi. Preferisco sempre giocare in uno stadio leggendario contro i più grandi giocatori, ma qui è un bello stadio dove giocare».

Come hai vissuto Luis Enrique la sconfitta dell’andata?

«La sconfitta ha avuto un impatto non solo sui giocatori o sullo staff, ma su tutto il club. Cadiamo e ci rialziamo, dobbiamo esserci abituati. Devi accettarlo. Il giocatore ha la capacità di riprendersi. Abbiamo avuto il tempo di preparare la nostra migliore strategia. Siamo pronti, lo ripeto».

Come sarà la partita secondo Luis Enrique?

«Dobbiamo vincere i duelli avversari, la partita avrà le stesse somiglianze dell’andata, presseremo alto. Ter Stegen giocherà lungo su Lewandowski, lo ha fatto 24 volte ed è un record. Spero sia una partita spettacolare per i tifosi ma meno per gli allenatori».

Bradley Barcola è pronto per iniziare?

«Barcola è in condizione di giocare, in rosa ci sono 23 giocatori».

L’accoglienza del pubblico catalano:

«Accetterò qualunque cosa. Mi sono sempre sentito amato qui. Rispetto a come sono venuto qui, il pubblico mi ha accolto molto bene, mi sento molto amato. Mi sento un altro tifoso del Barcellona. Mi comporterò da professionista come l’allenatore del Psg. Per quanto riguarda Xavi, come già sapevo e non sono nuovo, tutto quello che dirò su Xavi sarà visto come qualcosa contro di lui. Avete creato storie per interessare, la polemica è interessante. Una sconfitta non cambia nulla e ripeto mi sarebbe piaciuto che fosse con me, come Guardiola, Aragonés… Non ho dubbi che Xavi è un top e i risultati lo dimostrano».

Sul dna del Barça:

«Sorprende che ci siano quattro ex allenatori del Barça ai quarti di finale. Ed è bellissimo, a livello generale, che gli otto allenatori presenti offrano questo spettacolo di gol. Ci sono stati gol in ogni partita».

