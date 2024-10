Donnarumma, Luis Enrique sta pensando di metterlo in panchina contro il Barcellona

Lo scrive il catalano Sport. Sta pensando di schierare Navas “abituato a grandi appuntamenti e che, nonostante l’età, offre prestazioni più regolari”

La titolarità di Donnarumma nella partita di Champions di martedì è in dubbio. La prestazione terribile nella gara d’andata contro il Barcellona potrebbe spingere Luis Enrique a mettere da parte il portiere italiano e a far partire titolare Navas.

Barcellona-Psg, a rischio la titolarità di Donnarumma

Lo racconta il quotidiano catalano “Sport“:

La partita di Donnarumma contro il Barça ha sfiorato il grottesco e le critiche in Francia sulla prestazione del portiere sono terribili. Luis Enrique starebbe pensando di togliergli la titolarità nella partita di ritorno con l’inserimento di Keylor Navas, un portiere abituato a grandi appuntamenti e che, nonostante la sua età avanzata, offre prestazioni più regolari.

Donnarumma, ovviamente, dopo la sciagurata prestazione offerta ieri sera contro il Barcellona (qui le sonore bocciature di Le Parisien e de L’Equipe) in Francia è un caso. In Italia, tranne il solito Fabio Capello che evidentemente è immune all’assurda autocensura che avvolge la narrazione del calcio nazionale, bene o male si sono tutti girati dall’altra parte. Persino a PrimeVideo che fino a ieri sera sembrava invece una mosca bianca. Gigio ha messo il suo zampino (o zampone) in tutti e tre i gol del Barcellona: con un’uscita bassa che alla fine si è rivelata un assist di Raphinha; con un passaggio sbagliato che ha innescato la rete del 2-2 e infine rimanendo piantato sulla linea di porta mentre Christensen saltava indisturbato nell’area piccola e sbatteva in rete il pallone proveniente da calcio d’angolo.

L’Equipe ovviamente oggi torna sul portiere della Nazionale con un articolo oggettivo più che impietoso, fondamentalmente di cronaca:

C’è una differenza nell’osservare le statistiche e l’impressione generale data dai due portieri. Marc-André ter Stegen ha compiuto quattro parate contro le tre di Donnarumma. Ma il tedesco è stato molto più decisivo per la sua squadra. Luis Fernandez lo aveva predetto su L’Equipe. “Ter Stegen è un anello forte” del Barcellona. Bisognava capire che Donnarumma non lo era per il Paris-Saint-Germain.

