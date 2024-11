Lotito ha fatto un’uscita di pessimo gusto e irrispettosa nei confronti di De Rossi (Zazzaroni)

Sul Corsport: “È buona cosa che tratti gli argomenti che gli stanno a cuore, ogni tanto, però, potrebbe saltare un turno per una questione di sensibilità”

Le parole di Lotito sul malore di N’Dicka hanno causato, giustamente, non poche polemiche. Il patron della Lazio aveva detto: «Diciamola tutta, hanno fermato una partita per un codice giallo».

Zazzaroni: “Lotito può trattare gli argomenti che gli stanno a cuore, ma ricordi la sensibilità”

Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport” ha commentato così le parole di Lotito.

“Lotito ha detto di non aver capito il rinvio della partita con l’Udinese per il malore accusato da N’Dicka, poi finito in codice giallo. Immagino che non gli siano bastate le parole pronunciate dall’arbitro Pairetto poco dopo la sospensione («e se malauguratamente succede l’irreparabile?»).

Il Senatore ha fatto un’uscita di pessimo gusto e irrispettosa nei confronti di De Rossi, prim’ancora che di Roma e Udinese. È buona cosa che tratti gli argomenti che gli stanno a cuore (W la liberta d’espressione), ogni tanto – però – potrebbe saltare un turno per una questione di sensibilità”.

La sospensione della partita ha soltanto danneggiato la Roma

“Aggiungo che la sospensione della partita ha in verità creato un doppio danno alla Roma, impegnata nelle semifinali di Euroleague e nella rincorsa al posto Champions: il 25, in piena bagarre, dovrà tornare in Friuli per giocare una ventina di minuti, oltretutto senza Lukaku, infortunato, e contro una squadra motivata dall’arrivo del nuovo allenatore, Fabio Cannavaro. Ricordo infine che, dopo l’ingresso di Dybala, sull’1-1, la Roma stava dominando: solo in precedenza l’Udinese aveva avuto numerose occasioni per segnare potendo sfruttare un avversario impoverito dal massiccio turnover.

E adesso Milan-Inter: Roma-Bologna non la tratto in anticipo per pudore, essendo di parte. Rossoblù, caro Senatore. A proposito, non ho dimenticato il bell’incontro nel mio ufficio e un’intervista piaciuta a tutti tranne a lei che mi rimproverò di aver usato un linguaggio fin troppo colorito e iperrealista”.

ilnapolista © riproduzione riservata