De Rossi: «Lotito e il codice giallo di Ndicka? Penso che nessuno ci debba rinfacciare che Ndicka stia bene»

In conferenza: «La Lega Serie A ha sempre aiutato le italiane in Europa. Con noi si è creato un precedente»

De Rossi ha parlato in conferenza stampa della sfida tra Roma e Bologna che si terrà domani sera all’Olimpico.

Il tecnico dei giallorossi si è espresso sul rinvio della partita contro l’Udinese e sulla richiesta non accolta da parte della Lega di recuperare la partita in un momento consono per la squadra, evitando di affaticarla in vista della partita contro il Leverkusen.

Cosa ne pensa del recupero dei 18 minuti con l’Udinese il 25 aprile? C’è mancanza di tutela per il percorso giallorosso in Europa?

«Mi trovo in linea con le parole della società. Altri campionati esteri aiutano di più le loro squadre? Anche la stessa Lega l’ha sempre fatto, gestendo gli orari per aiutare le italiane in Europa. Qui si è creato un precedente particolare, è la prima volta che non viene accordata la tempistica migliore verso una semifinale così importante. Spiace che non siano state ascoltate le nostre richieste, che non ci abbiano capito. Detto ciò mettiamo un punto. A volte ripetere troppo spesso certe parole crea un effetto sulla tua testa, si chiama “effetto Florida”; se continuiamo a pensare di essere stanchi, poi lo saremo davvero».

Lotito avrebbe detto che Ndicka era in codice giallo e quindi si poteva giocare…

«C’è un tweet della Lazio di quel giorno che recita ‘Forza Evan, ti siamo vicini’, non ho mai visto nessuna squadra fare un tweet per un codice giallo. Quando siamo andati via c’era ancora la percezione potesse essere qualcosa di molto grave… Non è stato così e penso che dovremmo tutti essere contenti. Penso che nessuno ci debba rinfacciare che Evan stia bene. Tra l’altro l’inerzia della partita era dalla nostra e, se proprio dovessimo giudicare lo stop in quel senso, allora ci è stato sfavorevole. Con Lotito ho un bel rapporto, forse è una frase che gli è sfuggita in una situazione non ufficiale».

De Rossi: «Lukaku ha avuto un problema muscolare di lieve entità, prossimamente capiremo quando rientrerà»

Come sta Lukaku?

«Lukaku non ci sarà col Bologna, non è convocato. Ha avuto un problema muscolare di lieve entità, capiremo prossimamente quando rientrerà, ma siamo fiduciosi non sia nulla di grave. Giocherà uno tra Azmoun e Abraham. Non escludo possano giocare entrambi durante la gara».

I pericoli del Bologna quali sono?

«Sono affascinanti, i più entusiasmanti del campionato. Anche Milan e Inter giocano bene, o la Fiorentina, ma loro hanno giocatori di base per fare quel tipo di classifica, alta. Stanno facendo un capolavoro. I complimenti a Motta e al Bologna sono sinceri, ho grande stima. Sono molto fluidi tatticamente. Sarà difficile sfidarli. Mando anche un abbraccio a Ferguson per l’infortunio».

Come cambia la Roma tra Lukaku e Abraham? E Dybala falso nove?

«Alla prima non so rispondere bene, Abraham l’ho visto ancora poco. È una forza della natura, da incanalare verso il campo, ogni tanto perde energie tra arbitri, tifosi, palla, scarpini e tanto altro (ride, ndr). È molto forte, lo voglio studiare meglio. È affascinante da allenare, non è troppo diverso da Lukaku. Dybala falso nove? Ci ho pensato e mi piacerebbe, per farlo devi averne tanti di gamba in fascia».

La posizione di Pellegrini che parte da sinistra, si accentra e fa gol è una novità?

«È inevitabile che uno come lui si trovi in quella posizione partendo da mezzala a sinistra, spostandosi quindi sempre sul destro verso l’interno del campo. È una cosa di campo, tatticamente mi stupisce sempre, e anche come atletismo è incredibile».

ilnapolista © riproduzione riservata