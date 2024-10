L’esultanza di Manna in tribuna dopo il raddoppio della Juve

Non è passata inosservata l’esultanza del prossimo ds del Napoli al gol di Chiesa nella partita di ieri della Juve contro la Lazio

Finisce 2-0 la semifinale d’andata di Coppa Italia fra Juventus e Lazio. Con i bianconeri che hanno fatto tutto nella ripresa con Chiesa e Vlahovic. Quello però che ha colpito di più è stato un fotogramma dell’esplosione di gioia in tribuna dopo il raddoppio della Juve. L’immagine restituisce infatti l’esultanza dei dirigenti bianconeri tra cui Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, prossimo direttore sportivo del Napoli.

Il gesto è diventato virale in poco tempo ed è stato interpretato in vari modi dopo le voci che vorrebbero il dirigente bianconero pronto a sposare il nuovo progetto del Napoli e a lasciare la Juve a fine stagione. Alcuni hanno interpretato come un “Ma dove vai!” altri invece hanno ipotizzato la versione profetica “Te l’avevo detto”, in merito al marcatore del gol. Entrambe plausibili ma senza nessun riscontro concreto.

Secondo Tuttosport sarebbe stato lo stesso Giuntoli a garantire per Manna a De Laurentiis

A prescindere dall’assunto che Giovanni Manna sia (e lo è) un ottimo professionista e che porti in dote già ottime esperienze che impreziosiscono i “soli’ 35 anni di età, il fatto che Aurelio De Laurentiis scelga il prossimo direttore sportivo del Napoli tra uno dei dirigenti ancora sotto contratto (un altro anno) della Juventus, ricorda un poco quel gioco infantile di chi “ce l’ha più grosso”: tu mi hai preso Cristiano Giuntoli l’anno scorso? E io ti sfilo Manna quest’anno. Ma sarebbe ingeneroso e banale ridurre tutto a una ripicca adolescenziale, soprattutto se si ha a che fare con dirigenti lungimiranti e illuminati del calibro del presidente del Napoli.

