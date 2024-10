La Roma conferma De Rossi anche per la prossima stagione

“L’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma” scrivono i Friedkin.

La Roma ha deciso di confermare Daniele De Rossi in panchina in vista della prossima stagione. Il tecnico, subentrato a Jose Mourinho, ha fino ad ora collezionato 11 vittorie in 16 partite con i giallorossi. Di seguito, il comunicato ufficiale.

De Rossi resta alla Roma: il comunicato

Dan e Ryan Friedkin hanno scritto:

“Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell’As Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro. Nel suo breve mandato come capo allenatore, l’impatto positivo che la sua leadership ha portato all’intero club ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma.

La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club, sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali. Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell’AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele. Ulteriori dettagli seguiranno nei prossimi giorni.

Forza Roma!”

Il campione del mondo 2006 è tornato a casa, con la missione di far rinascere un club. Il compito si preannuncia difficile, ma non impossibile. Due mesi dopo, la Roma, in tredici partite giocate, ha totalizzato nove vittorie, due pareggi e due sconfitte, passando dal 9 ° al 5° posto. Può prendersi la Roma sulle spalle? Non ha troppa poca esperienza? È stato nominato allenatore solo per il suo cognome? L’arrivo di De Rossi ha sollevato molte domande. Ma l’allenatore ha dimostrato che non era stato scelto solo per il suo cognome e la sua barba. Più che il suo lato di leadership e la sua capacità di unire il gruppo, è il suo requisito tattico che cattura l’occhio. Ha un blocco di squadra che difende e attacca in modo compatto.

