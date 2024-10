Con De Rossi la Roma è rinata, complici la sua leadership e il sistema di gioco (So Foot)

La Roma ha ora un blocco di squadra che difende e attacca in modo compatto. In due mesi sono passati dal 9° al 5° posto in Serie A.

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha sorpreso tutti da quando ha preso in mano il club del suo cuore lo scorso 19 gennaio, sostituendo Mourinho.

De Rossi ha creato un gruppo unito: può sognare di riportare la Roma in Champions

So Foot gli dedica un articolo di elogio:

«Era impossibile rifiutare di allenare la Roma, ma voglio essere trattato come un allenatore e non come un figlio del club». È con queste parole che Daniele De Rossi si presenta alla stampa, il 19 gennaio. Quattro anni e mezzo dopo, il campione del mondo 2006 è tornato a casa, con la missione di far rinascere un club. Il compito si preannuncia difficile, ma non impossibile. Due mesi dopo, la Roma, in tredici partite giocate, ha totalizzato nove vittorie, due pareggi e due sconfitte, passando dal 9 ° al 5° posto. Come molti dei suoi compagni campioni del mondo, De Rossi ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore. Dopo un’esperienza nello staff di Roberto Mancini, diventa tecnico della Spal in Serie B. L’esordio è promettente, ma i biancazzurri iniziano a concedere più gol di quanti ne segnano; così, l’avventura dell’allenatore termina.

Può prendersi la Roma sulle spalle? Non ha troppa poca esperienza? È stato nominato allenatore solo per il suo cognome? L’arrivo di De Rossi ha sollevato molte domande. Ma l’allenatore ha dimostrato che non era stato scelto solo per il suo cognome e la sua barba. Più che il suo lato di leadership e la sua capacità di unire il gruppo, è il suo requisito tattico che cattura l’occhio. Ha un blocco di squadra che difende e attacca in modo compatto. Un esempio è il match contro il Brighton (4-0), dove il tecnico ha dato una lezione a Roberto De Zerbi. C’è ancora molta strada da fare per Daniele De Rossi, ma il suo debutto è promettente.

