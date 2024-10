Rubiales arrestato: la Guardia Civil lo ha portato via appena atterrato a Madrid

C’è grande attesa per il ritorno dell’ex presidente della Federcalcio spagnola, indagato per corruzione

Luis Rubiales è stato arrestato questa mattina al suo arrivo all’aeroporto di Barajas, a Madrid, dalla Repubblica Dominicana e portato in tribunale con un furgone della polizia.

Rubiales è indagato per corruzione, dopo la perquisizione effettuata lunedì scorso da agenti dell’Uco insieme a membri delle forze di sicurezza della Repubblica Dominicana, dove Rubiales si trovava da circa due mesi. Il giudice che indaga sui presunti contratti irregolari durante il periodo in cui Rubiales era presidente della Rfef aveva fatto perquisire anche la casa di Rubiales a Granada e la sede della Reale Federcalcio spagnola alla ricerca di eventuali contratti irregolari degli ultimi cinque anni, in particolare sul trasferimento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita, con la mediazione di Piqué.

ilnapolista © riproduzione riservata