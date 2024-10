La Championship segue le orme della Premier League: spettacolo e match a suon di gol (The Athletic)

La Serie B inglese si prepara a un finale di stagione incandescente: la terza classificata potrebbe superare il record dei 90 punti.

Ad emozionare i tifosi inglesi non c’è solo la Premier League. Quest’anno la Championship sta regalando gare emozionanti e piene di gol. A contendersi il titolo ci sono Leicester, Leeds e Ipswich Town.

La Championship sta eguagliando i livelli di pathos della Premier League

The Athletic scrive:

Tre squadre in lotta per il titolo, ogni partita è piena di pathos. Leeds, Ipswich Town e Leicester stanno servendo spettacolo ai tifosi neutrali.

Il Leicester sembrava che fosse già il favorito alla vittoria del campionato, ma è stato frenato da Leeds e Ipswich nelle ultime partite. Ora è terzo, zona playoff, ma con una partita in meno rispetto alle prime due. Il gioco della Championship è più divertente del solito quest’anno e il finale di stagione si prospetta all’ultimo respiro. Se tutte e tre le squadre continueranno su questo ritmo, probabilmente vedremo il più alto numero di punti di sempre da parte di una terza classificata; il record era del Sunderland nel 1998, 90 punti.

Al momento sono sei le squadre in lotta per i posti dei play-off (West Brom, Norwich, Coventry City, Preston North End, Middlesbrough e Hull City), mentre nove sono ancora in lotta per la retrocessione. Il campionato è sulla buona strada per superare i 1.472 gol del 2018-19. 176 gol sono arrivati dopo 85 minuti di gara. Si prospetta, quindi, ansia fino all’85esimo minuto dell’ultima giornata di campionato per scoprire chi otterrà la promozione diretta.

Footmercato scrive:

A pochi mesi da una clamorosa retrocessione, il Leicester ha un solo obiettivo in mente: riconquistare la Premier League la prossima stagione. E sono sulla buona strada per farlo. Questa [contro l’Ipswich Town] potrebbe essere la partita più importante della stagione finora. In caso di successo, il club di Jamie Vardy avrebbe un vantaggio considerevole rispetto agli altri del campionato, prima di iniziare un 2024 che si preannuncia decisivo. Con 19 vittorie, 1 pareggio e solo 3 sconfitte in 23 giornate, la squadra ha compiuto una prima parte di stagione ad altissimo livello. Tra i giocatori più decisivi in questa stagione c’è Kiernan Dewsbury-Hall, centrocampista di 25 anni, considerato il direttore d’orchestra della formazione di Maresca.

