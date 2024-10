Kvaratskhelia, 130 milioni farebbero vacillare De Laurentiis (Repubblica)

Il Napoli vuole concordare un percorso simile a quello di Osimhen: rinnovo e magari l’inserimento di una clausola

Kvaratskhelia, 130 milioni farebbero vacillare De Laurentiis. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

A proposito di Kvaratskhelia, Repubblica scrive:

C’è l’accordo per il rinnovo del contratto da trovare: la scadenza è lontana, 2027, ma il georgiano guadagna poco più di un milione di euro e naturalmente si aspetta un ingaggio consono al valore del miglior giocatore della scorsa serie A.

Lo segue il Barcellona e non rappresenta un mistero. Dalla Spagna raccontano di contatti tra la dirigenza del Barca (che segue pure Stan Lobotka) e l’entourage di Kvaratskhelia. Il muro del Napoli è alto ben 130 milioni, proprio come il valore di Osimhen. Sarebbe questa la cifra “ folle” che farebbe vacillare De Laurentiis.

La strategia è abbastanza chiara: un prezzo così alto serve a scoraggiare le pretendenti. Il Napoli vuole concordare un percorso con Kvaratkshelia, simile a quello di Osimhen: rinnovo del contratto e magari l’inserimento di una clausola per poi approdare in una grande del calcio mondiale.

A Kvaratskhelia non dispiacerebbe una nuova esperienza nel Napoli (da leader assoluto), come ribadito qualche mese fa pure dal padre Badri (“Secondo me alla fine resta”, disse in un’intervista a Radio Serie A).

Il Barcellona su Kvaratskhelia (dalla Spagna)

Quello che preoccupa è ovviamente che l’attaccante georgiano possa lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato e proprio a proposito di questo oggi As scrive che il Barcellona sarebbe molto interessato a lui.

L’interesse dei blaugrana è diventato pubblico diverse volte in questi mesi e, secondo AS, nelle ultime settimane ci sono stati contatti tra le direttive sulla situazione del georgiano.

È ovvio che il Napoli non vorrebbe perdere anche Kvara considerando che De Laurentiis è oramai rassegnato a perdere Victor Osimhen

L’italiano ci penserebbe solo di fronte a un’offerta inconfutabile, superiore ai 130 milioni di euro, che difficilmente arriverà.

L’idea del Napoli è quella di costruire il progetto 24/25, che sarà gestito dal nuovo direttore sportivo Giovanni Manna (proveniente dalla Juventus) intorno a Kvaratskhelia. De Laurentiis, per questo motivo, incontrerà Jugeli alla fine di maggio e cercherà con lui un accordo per rinnovare il contratto dell’estremo, che scade nel 2027. Il futuro dell’attaccante dipenderà da questa negoziazione. Con il contratto attuale, lo stipendio di Kvara sfiora il milione e mezzo di euro netti a stagione. Osimhen vince 10…

