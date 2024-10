Il Tottenham alla ricerca di nuovi capitali: «Stiamo discutendo con potenziali investitori»

Lo ha comunicato il club nell’ultimo resoconto finanziario che registra una perdita di 86,8 milioni di sterline e un debito netto a giugno 2023 di 677,4 milioni

Non ci sono dubbi che la Premier League sia il campionato più ricco al mondo. Tuttavia anche in Inghilterra i club affrontano diversi problemi finanziari. Quasi ogni settimana arrivano notizie di penalità inflitte a un club o di indagini, o ancora di difficoltà finanziare. L’ultimo in ordine di tempo è il Tottenham. Il presidente degli Spurs, Daniel Levy, è alla ricerca di nuovi investitori. Lo riporta anche il Telegraph.

Il Tottenham alla ricerca di nuovi investitori

Sull’edizione online del quotidiano inglese si legge:

“Il Tottenham è «in trattative con potenziali investitori» nel tentativo di «capitalizzare il nostro potenziale a lungo termine», ha rivelato il presidente Daniel Levy“.

Il club registra una perdita di 86,8 milioni di sterline. Le cause sarebbero gli “investimenti significativi e continui nella squadra di gioco”. Levy ha annunciato che è alla ricerca di un’iniezione di capitale .

“Ha scritto: «Per sfruttare il nostro potenziale a lungo termine, per continuare a investire nelle squadre e intraprendere futuri progetti di capitale, il club richiede un aumento significativo della sua base patrimoniale. Il consiglio e i suoi consulenti, Rothschild & Co, stanno discutendo con potenziali investitori. Qualsiasi proposta di investimento raccomandata richiederebbe il sostegno degli azionisti del club»“.

Il club ha riferito che il loro debito netto a giugno 2023 era di 677,4 milioni di sterline. Oltre il 90% dei loro prestiti, pari a 851,2 milioni di sterline, sono a tasso fisso, con un tasso di interesse medio del 2,79%.

Premier League, i club aumentano i prezzi dei biglietti senza considerare le esigenze dei tifosi (Telegraph)

In Premier League i prezzi dei biglietti per andare lo stadio crescono sempre di più e i fan ne hanno abbastanza. Proprio per questo sono esplose delle proteste. Durante la partita tra il Manchester City e l’Arsenal sono stati esposti degli striscioni contro l’aumento dei prezzi dei biglietti.

Sam Dean sul Telegraph, gli dà ragione.

“Qualche settimana fa, un dirigente della Premier League si è trovato in una posizione in cui nessun dirigente benpensante della Premier League vorrebbe mai trovarsi: discutere con un fan scontento dell’aumento del prezzo dei biglietti. Il fan voleva una spiegazione e, come si può immaginare, la discussione è diventata presto accesa.

Secondo Telegraph Sport, l’argomentazione del dirigente alla fine si è ridotta a qualcosa del genere: «Bene, la gente continua a comprare questi biglietti. E noi continuiamo a venderli. Potremmo quindi farglieli pagare ancora di più di quanto già facciamo».

Si può dire con certezza che non è un atteggiamento che probabilmente otterrà molto sostegno da parte del pubblico più ampio. Solo perché un club della Premier League può far pagare di più per guardare le proprie partite, non significa che dovrebbe farlo.

Questa è la natura del gioco moderno, dove un’altra escalation dei prezzi non è certo uno shock. Ciò che sembra diverso, tuttavia, è la reazione. In tutta la divisione, sembra sempre più chiaro che i tifosi ne hanno semplicemente avuto abbastanza. I tifosi fanno sentire la loro voce, i media si interessano di più e all’improvviso la pressione esterna su questi club comincia a crescere.

Prima del pareggio del Manchester City contro l’Arsenal di domenica, uno striscione è stato esposto nella tribuna sud dell’Etihad Stadium. “Utili record ma prezzi record“, si legge, in risposta al prezzo degli abbonamenti per la prossima stagione in aumento in media del 5%. “Smettetela di sfruttare la nostra lealtà!”

La situazione è resa ancora più difficile dai viaggi e dall’organizzazione degli impianti. “Il semplice atto di seguire la tua squadra di calcio sta diventando ogni anno più difficile e costoso. Non c’è da meravigliarsi che molti gruppi di tifosi raccontino di decine di fan che hanno deciso di mollare tutto”.

ilnapolista © riproduzione riservata