Tifosi inglesi in rivolta per il caro-biglietti, ma gli abbonamenti in Premier costano quasi come in Serie A

Sul Telegraph. I club inglesi non aumentavano i prezzi da anni, e hanno anche bloccato i biglietti in trasferta a 30 euro

Quella comincia in Inghilterra sarà “la stagione la più costosa nella storia della Premier League”. E i tifosi sono sul piede di guerra per i rincari impalcabili di abbonamenti e prezzi dei biglietti. Lo scrive il Telegraph, parlando di “cocktail empio di aumenti in piena crisi del costo della vita”.

Un’indagine del Telegraph ha rilevato che “il calcio di alto livello in Inghilterra costerà alla maggior parte dei tifosi ben oltre le mille sterline: una famiglia di due adulti e un bambino pagherà quasi tremila sterline per assistere alle partite di questa stagione”.

“Dopo un prolungato blocco dei prezzi in molti dei migliori club della Premier League, 17 hanno annunciato aumenti degli abbonamenti in vista della stagione 2023-24. Altri hanno preso di mira gli abbonati non stagionali per aumentare i ricavi delle partite, modificando il loro portafoglio di vendite. Ciò indipendentemente da oneri aggiuntivi come le iscrizioni ai club, indispensabili per avere la priorità nell’acquisto dei biglietti, e gli abbonamenti a Sky, Tnt e Amazon necessari per soddisfare la voglia di calcio”.

In realtà, però, dalla tabella dei costi medi degli abbonamenti pubblicata dal Telegraph si vede che la media del costo-abbonamenti del Manchester City è di 680 sterline, ovvero circa 780 euro. Quella del Napoli, per esempio, è di 674 euro per l’abbonamento solo campionato.

“Sebbene una media di 50 sterline a partita possa, in apparenza, sembrare ragionevole rispetto ad altri sport o forme di intrattenimento, la Football Supporters’ Association ha notato variazioni selvagge per quanto riguarda i singoli biglietti”.

I club si difendono, sostengono che l’aumento dei prezzi era in ritardo. Il Manchester United ha aumentato i prezzi dei biglietti per la prima volta in 11 anni, un aumento del 5%. I prezzi dei biglietti dell’Arsenal sono aumentati del 6%, mentre i prezzi dei biglietti del Liverpool – statici da una campagna di successo guidata dal gruppo di tifosi Spirit of Shankly nel 2016 – sono aumentati del 2% dopo quello che il club del Merseyside ha descritto come un “modesto” aumento”. L’Aston Villa ha confermato un aumento del 15% per “allineare i prezzi ai rivali della Premier League”.

In risposta, i tifosi di Spirit of Shankly hanno affermato che “attuare qualsiasi aumento dei prezzi durante questa crisi del costo della vita è crudele, ingiusto e irragionevole”.

“Questa è l’avidità della Premier League e devi chiederti se in qualsiasi momento il consiglio della Federcalcio o della Premier League interverrà e riconoscerà che c’è un problema serio”, afferma Martin Buhagiar, presidente del Tottenham Hotspur Supporters Trust.

“Sono tutti molto bravi a dirci quanto sia unica l’atmosfera nei nostri stadi, e come il calcio senza tifosi non sia niente e come sia il gioco del popolo, tutti quegli slogan che amano. Ma stanno escludendo le persone e stanno mettendo in pericolo l’atmosfera di cui parlano”.

Intanto i club hanno concordato all’unanimità di mantenere il tetto massimo di 30 sterline sui prezzi dei biglietti in trasferta per le prossime tre stagioni, un’iniziativa introdotta per la stagione 2016-17, con il tetto da rivedere nel 2025.

ilnapolista © riproduzione riservata