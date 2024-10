Il presidente della Juve Stabia: «De Laurentiis mi ha chiamato per elogiare il nostro lavoro»

A radio Marte4: «Il presidente del Napoli ha detto che siamo in B come il Bari che ha costi doppi rispetto alla mia Juve Stabia»

Il presidente della Juve Stabia Andrea Langella è intervenuto a Radio Marte «Siamo ancora ebbri di gioia per la promozione della Juve Stabia in serie B. Competenza, passione e motivazione il mix vincente? Non mi stanco mai ha dettodi ringraziare questa straordinaria squadra che ci ha fatto coronare questo sogno a tratti proibito, il mister e il direttore hanno costruito un campionato importante, ringrazio tutti i dirigenti e i tifosi che ci hanno accolto con una festa stupenda»

È un momento di orgoglio per noi: abbiamo lavorato tutto insieme, ciascuno rispettando il proprio ruolo e ci siamo accorti che quest’anno avevamo uno spogliatoio unito, coeso, motivato ed umile. Pagliuca e Lovisa saranno assolutamente confermati in serie B. In questo campionato i giocatori hanno dimostrato di essere anche superiori a questa categoria. Ci sono diversi che potrebbero ambire alla Serie A, hanno prospettive importanti: Thiam, Adorante, Bellich, ma sono tanti i ragazzi di prospettiva»

De Laurentiis si è complimentato, ci sarà un’amichevole e una sinergia con il Napoli? «Perché no, noi abbiamo un bel rapporto con il Napoli. Tornati da Benevento uno dei primi a chiamarmi è stato il presidente De Laurentiis, il quale mi ha detto, elogiando il nostro lavoro, che sono in B come il Bari che ha costi doppi rispetto alla mia Juve Stabia. Gli ho tuttavia risposto dicendo che perdiamo tutti in questo mondo»