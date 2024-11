Napoli, per il post-Osimhen ci sono David e il nigeriano Boniface (Gazzetta)

Giocano nel Lille e nel Leverkusen; il canadese costa e guadagna poco. I sogni restano Zirkzee e Gimenez del Feyenoord, ma sono più complicati da ingaggiare.

Qualche giorno fa il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato che molto probabilmente Osimhen andrà via nel mercato estivo. La Gazzetta dello Sport riporta i possibili sostituti dell’attaccante nigeriano:

“Tutti sanno che il Napoli avrà soldi da spendere e avanzeranno richieste pesanti. L’estate scorsa il Napoli aveva fatto più di un sondaggio con il Lille per Jonathan David, canadese, ritenuto perfetto per il 4-3-3. Le cose sono cambiate, ma David piace ancora, anche perché guadagna circa un milione a stagione e il suo contratto scade nel 2025: gli azzurri risparmierebbero un bel po’ rispetto ai 50 mln richiesti sei mesi fa.

Il nome che più stuzzica al momento è quello di Victor Boniface del Leverkusen: 10 reti e 7 assist in 16 presenze in Bundesliga. Ora vale circa 40 milioni. Guadagna 1,1 mln all’anno e ha un contratto fino al 2028. Per il Leverkusen è incedibile ma, con i 130 milioni in arrivo per Osimhen, il Napoli potrebbe trattare”.

Napoli, i sogni di mercato per il post-Osimhen: Zirkzee e Gimenez

Il quotidiano fa inoltre il punto della situazione su due obiettivi, ma più difficili da ingaggiare.

“Sul taccuino dei dirigenti azzurri c’è in bella mostra pure il nome di Joshua Zirkzee del Bologna. E’ pronta un’asta internazionale per lui, dove il Milan si è già messo in prima fila. Per il Napoli, la qualificazione in Champions sembra un fattore decisivo per poter trattare con lui.

Occhio a Santiago Gimenez del Feyenoord: messicano, viaggia con una media di un gol a partita in campionato. Vale 50 milioni, difficile pensare a sconti”.

ilnapolista © riproduzione riservata