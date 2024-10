Il Manchester United è settimo, Ten Hag lascia la conferenza alla prima domanda scomoda

2-2 col Bournemouth. Ha abbandonato la sala stampa quando gli hanno fatto presente che sarebbe il peggior piazzamento in Premier

Ieri lo United ha pareggiato 2-2 in casa del Bournemouth. Una partita praticamente dominata dalla squadra di casa salvata da due rigori trasformati da Bruno Fernandes. “Per Erik ten Hag la situazione sarebbe potuta andare molto peggio“, scrive il Telegraph. “Andare via da Bournemouth con un pareggio e un solo punto avrà fatto capire a Ten Hag che la caduta dello United continua ad essere ripida“.

Lo United e Ten Hag salvato da Bruno Fernandes

Ha rischiato anche di perdere lo United. Al 95′ l’arbitro fischia un rigore per il Bournemouth. Il Var però assegna il calcio di punizione, il fallo è avvenuto appena fuori l’area.

“Andoni Iraola (allenatore del Bournemouth, ndr) ha avuto la meglio su Ten Hag almeno nel primo tempo. La squadra di casa è andata in vantaggio per due volte e ha concluso con 19 tiri verso la porta dello United. Lo United ha effettuato due tentativi in ​​porta ed entrambi sono stati gol di Bruno Fernandes, la cui qualità in certi momenti copre molti dei difetti della squadra“.

Solo tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato per i Red Devils, per Ten Hag il problema reale sono gli infortuni il problema chiave.

“Lo United è settimo in classifica, il che equivarrebbe al suo peggior piazzamento in Premier League. Ten Hag afferma di non rinunciare alla qualificazione alla Champions, ma sembra ancora solo questione di tempo prima che lo faccia“.

Ten Hag sotto pressione, ha abbandonato la conferenza post partita

La pressione per Ten Hag sta diventando insostenibile. Lo si è visto chiaramente durante la conferenza post partita di ieri. ,L’allenatore del Manchester United ha abbandonato la sala stampa nel momento in cui gli hanno chiesto di spigare il peggior piazzamento dello United. Oggi il club è settimo, in teoria fuori dalla Champions del prossimo anno.

Quando un giornalista gli ha chiesto del peggior risultato in campionato da quando esiste la Premier League, l’olandese non l’ha presa bene:

«Non accetto questa domanda. Questo non è importante in questo momento», poi si è alzato ed ha lasciato la sala stampa.

Il settimo posto in Premier è il peggior piazzamento dello United in epoca Premier. L’ultima volta risale alla stagione 2013-14, la prima stagione dopo l’addio di Ferguson e i Red Devils si piazzarono, appunto, settimi.

