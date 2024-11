In Spagna polemica per il gol fantasma di Yamal. Mundo Deportivo: “Ci sono immagini dove si vede che la palla è dentro”

Ter Stegen: «Questo mondo muove tanti soldi, non capisco perché non usarli per implementare la tecnologia che hanno gli altri campionati»

In Spagna si sono accese le polemiche per il gol fantasma di Lamine Yamal, che aveva deviato la palla in porta su calcio d’angolo di Raphina. Lunin ha cercato di parare, ma dalle immagini non è chiaro se il pallone sia andato oltre la linea o meno. Il grave problema è che nella Liga non c’è la goal line technology, per cui il Var si è dovuto affidare a immagini poco chiare. Alla fine il gol non è stato assegnato e i tifosi bluagrana si sono infuriati.

Al di là della giustezza della decisione, c’è da sottolineare la gravità della mancanza di tecnologia che possa risolvere situazioni del genere. Lo sottolinea anche Ter Stegen, portiere del Barcellona, nel post partita.

«Mi sembra una vergogna che non trovino l’angolo per controllare il gol. Questo mondo muove tanti soldi e non capisco perché non possano esserci soldi per implementare la tecnologia che hanno gli altri campionati», ha detto il tedesco, come riportato dal Mundo Deportivo.

Gol fantasma di Yamal, ci sono immagini dove si vede che la palla è dentro

Il Mundo Deportivo ha raccontato così l’episodio:

“Al 28′ della partita, sul punteggio di 1-1, Raphinha ha tirato un calcio d’angolo basso, Lamine Yamal ha toccato leggermente la palla con l’esterno per sorprendereAndriy Lunin. César Soto Grado della Rioja non ha potuto decidere se fosse stato un gol e dalla sala del Var, sotto la guida di José María Sánchez Martínez del Murcia, si è rivisto l’azione per due minuti. Tuttavia, nonostante la moltitudine di immagini provenienti dalle telecamere esistenti per coprire un incontro di questa portata, mancava la telecamera posta in alto dall’angolo inverso per valutare se la palla fosse entrata. Sembrava proprio così dalle immagini riprese con una telecamera da dietro la porta ma non in direzione perpendicolare.

“In un’immagine video catturata da un tifoso dalla tribuna del Bernabéu , si vede come Lunin nasconde chiaramente la palla mentre è dietro la linea di porta, in modo che la linea perpendicolare immaginaria sia chiara per concedere il gol al Barcellona“.

ilnapolista © riproduzione riservata