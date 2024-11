Il calcio inglese nelle mani di commercialisti e avvocati (Daily Mail)

C’è una crescente frustrazione anche dai tifosi, che ormai inondano i programmi radiofonici con le loro telefonate per lamentarsi.

In Inghilterra continuano a “protestare” per il declino del calcio nel Paese. Nell’edizione odierna del Daily Mail, si fa riferimento ad un calcio ormai sempre più lontano dai veri scopi dello sport.

Il calcio in Inghilterra sta diventando uno sport per commercialisti e avvocati

Dal fair play finanziario e le detrazioni di punti, ai problemi con il Var e la qualità dei nostri arbitri. Il nostro calcio sembra aver creato un pasticcio. Decisioni mal ponderate senza un pensiero strategico. È un momento preoccupante, perché questo caos sembra poi riversarsi anche in campo. Stiamo perdendo di vista il calcio come intrattenimento, eccellenza sportiva e meritocrazia. Ora è sempre più uno sport per commercialisti e avvocati. I tifosi sono ormai infuriati, i programmi radiofonici sono inondati di chiamate in cui esprimono il loro malcontento; c’è una crescente frustrazione.

Il calcio ha bisogno di ragionamenti intelligenti, strategici, adulti e di una migliore comunicazione. Al centro di questo sport ora c’è la globalizzazione economica e finanziaria. La Federcalcio inglese perde tempo con sciocchezze invece che affrontare problemi seri. Questo è ciò che accade quando c’è un’assenza di leadership. Per non parlare del Var… è stato giusto introdurlo, ma lo stanno sminuendo.

Conclude:

Questa auto-flagellazione deve finire. Distruggerci fino all’oblio non è la soluzione. Queste sono le vere sfide da affrontare e la nostra risposta definirà il futuro del calcio inglese.

Il declino della Premier League (Daily Mail)

Possiamo davvero essere orgogliosi di una Lega in cui ci sono molteplici inflazioni per i salari dei giocatori, o club puniti per violazioni del fair play finanziario, o ancora tifosi che pagano un biglietto sempre più caro per i match allo stadio e poi vengono trattati come spazzatura? La Premier League è un disastro, alla mercé di una cabala di proprietari che non mascherano il fatto che gli unici principi guida sono quanti soldi possono guadagnare. Questo è un campionato in cui club come il Nottingham Forest sono diventati così arroganti, che reagiscono a decisioni arbitrali discutibili, indulgendo in teorie cospirative patetiche e assurde su chi è il responsabile Var di una partita. È solo questione di tempo prima che un arbitro venga aggredito. Il Var viene utilizzato in Premier come una barzelletta. Il campionato inglese si sta distaccando sempre di più dalle sue radici. Non è più il miglior campionato del mondo.

