Il Bologna consolida il quarto posto e si porta a due punti dalla Juventus

3-0 alla Salernitana e terzo posto a soli due punti. Motta ha creato un’alchimia perfetta con i calciatori che ha disposizione.

Il Bologna di Thiago Motta si sbarazza della Salernitana di Colantuono. Orsolini, Saelemaekers e Lykogiannis firmano il quarto successo nelle ultime cinque partite. La Champions da sogno si trasforma sempre di più in realtà concreta per Bologna e potrebbe anche arrivarci da terza classificata in campionato.

Adesso Thiago Motta tallona Allegri, è a soli due punti dalla Juve, terza in classifica. Una squadra rodata, che gioca a memoria anche senza Zirkzee. Gli esterni sempre pronti ad incidere, sia da titolari che dalla panchina. Difesa solida con Calafiori che fa tutto: difende, smista, imposta, fa partire l’azione e sventa quasi ogni pericolo. Quando sbaglia c’è Lucumi a coprirgli le spalle. A centrocampo brilla il talento di Ferguson, ogni azione pericolosa passa da lui. Mentre l’ex atalantino Freueler è un’ottima diga davanti alla difesa. Motta ha creato un’alchimia perfetta con i calciatori che ha disposizione.

Tutto l’opposto la Salernitana che ormai è una squadra rassegnata al suo destino. Colantuono, al suo esordio sulla panchina granata, ha potuto fare ben poco. Qualche spunto di Tchaouna e di Simy che hanno trovato le mani di Ravaglia oppure direttamente il fondo. La Serie B è dietro l’angolo e non vedono l’ora finisca questo supplizio.

“The Athletic” mette in vetrina Thiago Motta: ha rivoluzionato il Bologna partendo dalla difesa

Thiago Motta sta portando il Bologna in Champions e si sta guadagnando molta stima in Europa. Una stima che non gli è mai mancata quando era giocatore, ma da allenatore è un’altra storia.

The Athletic gli dedica il primo di una serie di articoli su allenatori emergenti:

“Poche persone hanno bisogno di ricordare che una carriera da giocatore di successo non si converte automaticamente in una carriera da allenatore di successo, quindi, che dire di Thiago Motta allenatore? Il 41enne ha trasformato il Bologna da una squadra in difficoltà in Serie A a una delle squadre esteticamente più gradevoli d’Italia”.

The Athletic ricorda l’inizio stentato con l’esonero al Genoa. Poi lo Spezia dove si mise in mostra.

Quindi l’arrivo al Bologna, “lì le cose non sono iniziate secondo copione dopo essere subentrato all’amatissimo Sinisa Mihajlovic in circostanze particolari. Senza vittorie nelle prime quattro partite, Motta ha dovuto gradualmente guadagnarsi la fiducia dei tifosi del Bologna, portando il club al nono posto nel 2022-23″.

The Athletic si sofferma sul lavoro difensivo del Bologna. La difesa del Bologna è una delle più forti in Europa in questa stagione, con solo 0,8 gol expected goals subiti senza rigore: un tasso secondo solo a Torino, Juventus e Inter in Serie A. Particolarmente interessante è il modo in cui il Bologna ama costruire dalle retrovie. Solitamente in un fluido 4-2-3-1, Motta incoraggia i suoi difensori centrali a spingersi in avanti e ad agire come un giocatore perno quando è in possesso di palla. Motta è anche un grande ammiratore del lavoro di Marcelo Bielsa e si concentra spesso sulle combinazioni con il terzo uomo e sulla fase di non possesso come parte fondamentale della progressione in campo del Bologna”.

La classifica di Serie A

Prima l’Inter che si avvia a vincere il campionato a 76 punti. Distante 11 punti (in attesa di Inter-Empoli) c’è il Milan. Terza la Juventus di Allegri che non riesce ad uscire dal momento di crisi. A 59 punti è insidiata dal Bologna che con il successo contro la Salernitana consolida il quarto posto e si porta a meno due dai bianconeri. Seguono Roma (51 punti) e Atalanta (50 punti) con una partita in meno. La Roma gioca pomeriggio a Lecce, la Dea ha giocato ieri contro il Napoli (vincendo 3-0) ma deve ancora recuperare la partita contro la Fiorentina (10° a 43 punti). Chiudono la top10, Lazio (46 punti), Napoli (45 punti) e Torino (44 punti).

