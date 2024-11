Il Barcellona vuole appellarsi alla Giustizia ordinaria per il gol fantasma di Yamal (Rac1)

Intanto, alla Real Madrid Tv sostengono che se avessero convalidato il gol, avrebbero poi dovuto annullarlo per fuorigioco di Cubarsì.

Il presidente del Barcellona Joan Laporta avrebbe deciso, secondo quanto riportato dalla radio catalana Rac1, di ricorrere alla giustizia ordinaria per il gol fantasma di Lamine Yamal nel Clasico di domenica scorsa. Ricordiamo che l’arbitro e il Var non hanno convalidato la rete, in quanto in Spagna non c’è la goal line technology e, di conseguenza, non hanno potuto provare che il pallone avesse completamente superato la linea di porta.

Il Barcellona si appellerà alla Giustizia ordinaria per il gol fantasma di Yamal

Il club ha formalmente richiesto alla Federcalcio (Rfef) gli audio e le immagini della partita contro il Real Madrid; non avendoli forniti, la Giustizia ora deciderà se costringere o meno la Federcalcio a consegnare il materiale. Dopo il match, Laporta ha accusato il Var non escludendo azioni legali e aprendo alla possibilità di far ripetere il Clasico. Intanto, alla Real Madrid Tv sostengono che se avessero convalidato il gol di Yamal, lo avrebbero dovuto poi annullare per fuorigioco di Cubarsì, partecipante nell’azione.

Le parole di Laporta dopo il Clasico

«Con questo messaggio voglio soffermarmi sul fatto che il Var sia uno strumento che continua a causare confusione e criteri contraddittori a seconda delle partite e delle squadre. Comprendiamo la difficoltà del lavoro arbitrale, ma proprio per questo ci sono strumenti (come il Var) che dovrebbero aiutare ad avere una competizione più equa e non il contrario. Ci sono state diverse decisioni discutibili ieri ma tra tutte ce n’è una che è stata fondamentale per il cambiamento nel risultato finale della partita. Mi riferisco al cosiddetto gol fantasma di Lamine Yamal. Chiederemo immediatamente al comitato tecnico degli arbitri e alla Federcalcio spagnola di fornirci tutte le immagini e gli audio del gol annullato».

«Se, dopo aver analizzato tutto, il club capirà che c’è stato un errore nella valutazione, metteremo in atto tutte le azioni appropriate per invertire la situazione, senza ovviamente escludere i necessari procedimenti giudiziari. Non escludiamo di chiedere di rigiocare la partita».

