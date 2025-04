Gasperini: «Mai detto di voler andare via. Ho detto che non rinnovavo, è diverso»

Il tecnico premiato come “Miglior allenatore della Serie A”. Dimentica che disse: «Vedremo a fine anno se andare a scadenza o interrompere il rapporto»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, a margine dell’evento Inside the Sport organizzato dall’USSI a Coverciano in cui ha vinto il premio come “Miglior allenatore della Serie A”, ha parlato del suo futuro.

Intervistato da Sky Sport è tornato sulle sue parole e ha detto di prenderle in maniera letterale.

«Io non ho mai detto che vado via, ho detto un’altra cosa. Ho detto che non rinnovavo, è una cosa diversa. L’obiettivo è raggiungere la Champions».

Gasperini aveva anche detto: «Vedremo a fine anno se andare a scadenza o interrompere il rapporto»

Ormai il futuro del Gasp sta diventando una telenovela. E il principale attore e anche il regista. Infatti alla consegna del premio Bearzot dichiarò:

«L’addio all’Atalanta? C’è sempre un inizio e una fine nelle storie. Si sa l’inizio e quasi mai la fine. In mezzo però c’è stato un percorso incredibile, un viaggio coronato con l’Europa League».

Una dichiarazioni d’intenti piuttosto chiara. Ma anche prima, Gasperini era stato piuttosto netto. Ha ragione quando dice che aveva detto «Non rinnoverò con l’Atalanta». Lo disse in conferenza stampa prima della partita contro l’Empoli ma aggiunse anche:

«C’è un inizio e una fine, vedremo a fine anno se andare a scadenza o interrompere il rapporto, sicuramente non ci saranno ulteriori rinnovi»

Anche Luca Percassi, amministratore delegato del club, sembrava avesse già digerito il lungo addio del tecnico. A Sky aveva dichiarato: «Diciamo che questi temi, visto che è nove anni che siamo con il mister, li abbiamo sempre affrontati a fine stagione. La nostra idea è di rispettare al massimo la sua volontà. Se non vorrà rinnovare lo capiamo ce ne faremo una ragione. Oggi noi abbiamo un obiettivo e dobbiamo esser concentrati per il finale di stagione».

O Gasperini si è dimenticato le sue parole o qualcosa è cambiato. Magari si è accorto che il suo carattere mal si adatta ai top club europei?

