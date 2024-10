Horner, la donna che lo ha denunciato “è turbata e sola. Fatica a capire la decisione della Red Bull” (Bbc)

Ne parla una persona vicina alla donna: «Si sente intimidita, ogni volta che le chiedo qualcosa scoppia in lacrime perché non ne può parlare»

Christian Horner è ancora il team principal della Red Bull, ma su di lui gravano ancora le accuse della donna che lo ha denunciato per molestie. Una donna che adesso si sente sola e abbandonata, dopo che l’indagine interna della Red Bull si è conclusa con Horner che ha conservato il suo posto, senza nessuna conseguenza.

La Bbc riporta il rammarico della donna raccontato da un amico.

La donna che ha denunciato il comportamento del team principal della Red Bull Christian Horner è “molto turbata, arrabbiata, spaventata, intimidita e sola”, ha detto a Bbc Sport un amico di famiglia.

Horner, la donna che lo ha denunciato provata da quello che è accaduto

Lei “fatica a capire” come la Red Bull abbia respinto la denuncia a seguito dell’indagine, ha aggiunto l’amico.

La donna non può parlare delle sue affermazioni, avendo firmato un accordo di riservatezza per cui non può discutere della questione con nessuno che non sia suo padre e suo fratello, ha detto l’amico. «È impossibile che la gente capisca cosa significhi per lei», ha detto l’amico, che ha parlato in esclusiva e in condizione di anonimato con Bbc Sport.

«Non può parlare e non parlerà. Ma posso dirvi cosa le sta succedendo. Ogni volta che le chiedo qualcosa, scoppia in lacrime e dice che non ha nessuno con cui parlare perché non le è permesso parlare».

«È molto turbata, molto arrabbiata, molto spaventata, molto intimidita, molto sola. E penso che sia impossibile per le persone capire senza essere nei suoi panni cosa vuol dire per lei».

Lo riporta il Telegraph:

“La donna che ha accusato Christian Horner, ha ora presentato ufficialmente ricorso contro il verdetto della Red Bull nella sua causa contro il team principal per presunti comportamenti inopportuni.

Come riportato giovedì dal Telegraph, la decisione è avvenuta con un piccolo ritardo perché la donna ha cambiato avvocati.

Ma ora ha fatto ricorso contro l’esito dell’indagine interna condotta dalla Red Bull Gmbh, come era suo diritto.

La società madre della Red Bull ha annunciato il 28 febbraio, alla vigilia dell’apertura della stagione 2024 in Bahrein, che il caso contro Horner era stato archiviato a seguito di un’indagine durata settimane condotta da un avvocato esterno specializzato il cui nome è sconosciuto”.

ilnapolista © riproduzione riservata