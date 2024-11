Leclerc dopo la lotta con Sainz durante la sprint: «Lotta più con me che con gli altri». “Vasseur non si aspettava un tale livello di testosterone da parte dello spagnolo”

Ferrari, in Cina scintille tra Leclerc e Sainz. Vasseur: «L’importante è finire le gare» (La Stampa)

I primi effetti del divorzio di Sainz in casa Ferrari si inizia a vedere. Ieri, nel corso della sprint race del Gran Premio di Cina, il pilota spagnolo ha rischiato di far finire presto la gara di Leclerc con una manovra azzardata, rischiando di compromettere la propria. Il monegasco se n’è lamentato in radio e subito dopo la gara ha detto che si sarebbe chiarito con il compagno di squadra.

Cosa è successo in gara

Nella gara di stamattina tra i compagni di squadra è filato tutto liscio, ma la Ferrari ha deluso: Leclerc è arrivato quarto e Sainz quinto. Tra i due, il monegasco era l’unico che poteva pensare di attaccare il podio, ma la sf-24 ha dimostrato i suoi limiti con gomma bianca su questo circuito. Adesso la Ferrari deve lavorare per migliorare la qualifica in modo da far partire i propri piloti in posizioni favorevoli alla conquista almeno del podio la domenica. Un pacchetto di aggiornamenti importante è atteso per la prima gara di casa: Imola.

“La Stampa” racconta le scintille tra Leclerc e Sainz di ieri:

Prima o poi doveva accadere. Un pilota già scaricato, per far posto a Lewis Hamilton dal 2025, che sta costantemente davanti al leader scelto per il futuro: no, il sottile equilibrio tra Carlos Sainz e Charles Leclerc non poteva durare più a lungo. Il Big-Bang – o Little-Bang, se la Ferrari continuerà a essere brava a contenere l’universo di una rivalità inevitabile – è arrivato ieri prima dell’alba, in fondo alla Sprint del Gp di Cina: Leclerc attacca il compagno ferito dalla sportellata di Fernando Alonso, Sainz resiste, le due SF-24 si toccano mentre Frederic Vasseur, il team principal, suda ai box. Poche centinaia di metri dopo, Leclerc finalizza un sorpasso capolavoro e si sfoga via radio: «Carlos lotta più con me che con gli altri».

Ferrari: Leclerc lotta per marcare il territorio, Sainz per la sopravvivenza

Per Carlos è questione di sopravvivenza, deve sgomitare per trovare un contratto altrettanto prestigioso; per Charles è questione di territorio, da segnare per bene prima che faccia capolino Lewis.

La Ferrari, passata nel frattempo attraverso un’altra qualifica difficile (6° Leclerc, 7° Sainz), conclusa alle spalle non solo delle imprendibili Red Bull ma anche di un’Aston Martin e delle due McLaren, ha ricordato ai piloti le regole d’ingaggio: «Cosa ho detto loro? Che l’importante è finire le gare», ripete Vasseur. Ergo: il team viene prima degli interessi personali. Il boss, come Leclerc, non si aspettava un tale livello di testosterone da parte dello spagnolo. Sainz si è cosparso subito il capo di cenere, e a favore di telecamere e nella riunione privata, prendendosi tutte le colpe: «Se sono stato troppo aggressivo, mi scuso».

