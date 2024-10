De Rossi ai giornalisti: «Non sono scemo, vorrei che foste corretti quando riportate le mie parole»

In conferenza: «Non mi risparmio con voi ma se fate così rispondo anche io con le frasi fatte». Si è arrabbiato per le parole su Pioli

Daniele De Rossi, dopo aver conquistato con la Roma la semifinale di Europa League, battendo il Milan 2-1 al ritorno all’Olimpico, in conferenza stampa ha “bacchettato” i giornalisti presenti. De Rossi ha chiarito che le parole dette durante le conferenza stampa pre Roma-Milan sono state travisaste e ha avvisato i giornalisti di riportare correttamente le sue parole nelle prossime occasioni.

De Rossi: «Rispetto il lavoro vostro così, dandovi tante risposte»

«Vi devo bacchettare perché io vengo qui a parlare con grande entusiasmo. Me lo riconoscete voi che io parlo, non mi trattengo, non mi risparmio, vi dico un sacco di cose. Però poi dopo… se il giorno dopo che mi dite “Pioli è all’ultima spiaggia?” Io dico no, per me Pioli non è all’ultima spiaggia. Siamo all’ultima spiaggia solo per quello che riguarda la qualificazione in semifinale, no? E poi il giorno dopo leggo dappertutto “De Rossi, Pioli è all’ultima spiaggia”. Poi uno s’incazza e non parla più. Vengo qui e faccio “sì, bella partita, siamo contenti, guardiamo avanti nel futuro. Perché io non so’ scemo e quando vengo a parlare vorrei che voi riportaste, voi in generale, non so neanche chi l’ha fatto in particolare, ma vorrei che venissero riportate le mie parole perché c’ho 40 anni».

E ancora:

«Rispetto il lavoro vostro così, dandovi tante risposte, parlando ogni tanto di tattica quando mi fanno domande sulla tattica, di emotività quando mi fanno domande sull’emotività e parlando di allenatori, dei miei colleghi perché ormai sono i miei colleghi, quando mi fanno domande su di loro. Poi però se dopo scrivete un’altra cosa non mi piace. Perché non si fa così, non è corretto. Quindi se io sono Pioli e leggo il giornale la mattina “De Rossi, Pioli è all’ultima spiaggia” posso pensare che il suo collega gli ha mancato di rispetto. Io queste cose non le faccio. Quindi mi piacerebbe che venissero riportate le cose che dico»

«L’Europa League è un’ultima spiaggia per il Milan, è una squadra costruita per la Champions»

Daniele De Rossi in conferenza stampa presenta il match di Europa League contro il Milan di Pioli, ritorno dei quarti di finale. L’allenatore della Roma rompe il silenzio anche sul caso Ndicka. Le sue parole da Tmw.

La situazione di Pioli avrà un incidenza sul ritorno?

«Quando si parla di situazione si parla della percezione di quello che si legge sui giornali. Non commento non per marcare di rispetto ma perché a volte non sono cose vere. Il Milan è secondo e le ha vinte tutte e la squadra gioca bene, da quel punto di vista non c’è problema. Si giocheranno un crocevia stagionale perché l’Europa League è un obiettivo per una squadra costruita per essere protagonista in Champions. Sanno che devono vincere perché altrimenti andranno fuori, è un’ultima spiaggia e dovranno ribaltare il risultato».

