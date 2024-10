De Laurentiis sul caso Osimhen: «Trattativa fatta da altri» (Corsera)

Il presidente del Napoli in Procura fa il nome di Cristiano Giuntoli: «Non ho condotto io la trattativa ma l’ho solo approvata»

Nell’audizione di ieri di fronte ai pm di Roma, il presidente del Napoli, Aureli De Laurentiis si è fatto forte delle motivazioni già accolte dalla Procura di Napoli sul caso Osimhen. Inoltre il patron azzurro ci ha tenuto a chiarire, numeri alla mano, che il suo club non aveva alcuna necessità di ritoccare i bilanci, godendo di ottima salute economica. Altro punto che riporta il Corriere della Sera è quello relativo a Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli, che il presidente avrebbe tirato in ballo parlando della trattativa Osimhen

“«Non ho condotto io la trattativa ma l’ho solo approvata per una valutazione generale a cose fatte. Se queste contestazioni non vengono mosse ad altri (il riferimento è all’allora ds Cristiano Giuntoli e ai manager del Lille, ndr), non possono allora riguardare me». In un’ora circa di interrogatorio Aurelio De Laurentiis prova a convincere la Procura di Roma a non dare seguito alle accuse che lo coinvolgono insieme alla moglie e al figlio, come componenti del cda del Napoli, nel caso delle presunte plusvalenze fittizie legate all’acquisto di Victor Osimhen nel 2020”.

De Laurentiis dribbla sul caso Osimhen

Tuttosport scrive

“Davanti al pm, De Laurentiis avrebbe poi tirato in ballo l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ora direttore tecnico della Juventus scaricando di fatto su di lui la responsabilità della trattativa. De Laurentiis avrebbe anche detto di non essere certo di aver mai incontrato il presidente del Lille, né mai sarebbe stato nella città francese. Come del resto Luigi Liguori (4 milioni), Claudio Manzi (4 milioni), Ciro Palmieri (7 milioni) e Orestis Karnezis (5.1 milioni), i quattro giocatori che il Lille ha acquistato (Liguori lo ha raccontato pubblicamente). Sta di fatto, però, che Giuntoli non compare nell’elenco degli indagati perché non aveva potere di firma, in capo proprio a De Laurentiis”

