Caso Osimhen, il Napoli ha ribadito che l’ipotesi di falso in bilancio è stata esclusa dalla magistratura di Napoli

Ieri il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato alla Procura di Roma in merito al caso dell’acquisto di Victor Osimhen. Il presidente ha richiesto esplicitamente l’audizione per chiarire la posizione del club azzurro in merito. Come chiarito dagli avvocati, la situazione è serena e non ci si aspetta un rinvio a giudizio perché non sussisterebbero le motivazioni. Il Corriere dello Sport infatti oggi scrive

Le motivazioni del Napoli

“La prossima settimana gli avvocati Fulgeri e Contrada depositeranno una memoria difensiva: dal canto loro, e in virtù delle dichiarazioni del presidente del ADL sottolinea solidità dei bilanci e partecipazione ridotta ai negoziati Napoli, i legali hanno insistito sull’aspetto dell’assenza dell’ingiusto vantaggio, precisando che il falso in bilancio nasce con l’idea di frodare il fisco e che l’ipotesi è già stata esclusa dalla magistratura di Napoli con l’archiviazione. Nel 2022, poi, gli atti poi sono stati trasmessi alla Procura di Roma per competenza territoriale. Il procedimento dovrebbe concludersi entro la fine del mese”

A margine dell’interrogatorio l’avvocato del presidente De Laurentiis Fabio Fulgeri aveva dichiarato ieri

“Il Presidente De Laurentiis ha chiesto ed ottenuto di esser ascoltato nell’inchiesta della Procura di Roma sull’inchiesta legata al trasferimento di Osimhen. Dalle indagini non è emerso nulla di preoccupante: c’è grande serenità da parte del presidente De Laurentiis. Posso confermare che abbiamo chiesto noi di essere ascoltati. Il tutto, ai fini di fornire tutti i chiarimenti da noi ritenuti necessari sul caso”.