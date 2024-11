Cannavaro è il nuovo allenatore dell’Udinese. Contratto fino a giugno 2024

Il comunicato: “Il club ha individuato nella sua esperienza di campo e tecnica e nella sua leadership indiscussa la figura idonea a condurre la squadra all’obiettivo della salvezza”

Ora è ufficiale, Cannavaro è il nuovo allenatore dell’Udinese. Lo sarà fino a giugno 2024.

È Fabio Cannavaro il nuovo allenatore bianconero.

Udinese Calcio è lieta di accogliere il campione del mondo e Pallone d’Oro 2006 che guiderà la squadra fino al termine della stagione sportiva. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Non occorre richiamare le gesta sul campo di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano, Cannavaro è un giovane e preparato allenatore di statura internazionale che ha già avuto modo di provare le sue capacità anche all’estero.

Il club ha individuato nella sua esperienza di campo e tecnica e nella sua leadership indiscussa la figura idonea a condurre la squadra all’obiettivo della salvezza.

Mister Cannavaro sarà accompagnato da suo fratello Paolo come allenatore in seconda e da Francesco Troise come collaboratore tecnico.

Inoltre, è con grandissimo piacere che la famiglia bianconera riaccoglie una leggenda dell’Udinese come Giampiero Pinzi.

La delicata sconfitta dell’Udinese contro il Verona costerà la panchina a Gabriele Cioffi, sempre più vicino all’esonero. Manca ancora l’ufficialità del club ma la decisione è già stata presa ed è arrivata nella notte: si cambia per dare una scossa e centrare l’obiettivo salvezza. E il nuovo allenatore sarà Fabio Cannavaro, alla fine preferito ad altri profili accostati alla panchina bianconera.

Gene Gnocchi nella sua con seta rubrica sulla Gazzetta dello Sport, il Rompipallone, ironizza sulle motivazioni della sua scelta

Fabio Cannavaro spiega il sì all’Udinese: «Correvo il rischio che mi chiamasse De Laurentiis».

