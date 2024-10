Arsenal-Bayern, «Il rigore più netto mai visto» non fischiato dall’arbitro (VIDEO)

Il portiere dell’Arsenal rinvia corto per Gabriel che con le mani e ri-posiziona la sfera. Tuchel: «L’arbitro ci ha detto che non avrebbe fischiato un simile errore in Champions»

Il Bayern ieri sera è uscito dall’Emirates Stadium, andata dei quarti di finale di Champions, provando un’enorme rabbia. L’arbitro di Arsenal-Bayern, lo svedese Glenn Nyberg non ha concesso un rigore tanto banale quanto chiaro. Nel corso del secondo tempo l’Arsenal riprende a giocare da rinvio dal fondo. Prende la palla David Raya, il portiere, che posizione a terra la sfera e la tocca per Gabriel.

Il difensore però, forse distratto, riprende la palla con le mani per posizionarla una seconda volta e far partire dai suoi piedi l’azione. A quel punto Kane e Musiale provano ad attirare l’attenzione dell’arbitro che in quel momento però era di spalle. Il Var non è intervenuto.

Va a pasar a la historia de la Champions el penalti que no le han pitado al Bayern en el Emirates. Tremendo. Pero ya que el árbitro haya decidido que al ser un error infantil no iba a pitarlo es de traca.pic.twitter.com/sDzfica3Gw — GRADA B pro (@GradaBpro) April 10, 2024

La Sueddeutsche non è certo contenta della decisione:

“Un arbitro è lì per applicare le regole. Doveva farlo durante il secondo tempo, quando il portiere dell’Arsenal David Raya ha giocato un rinvio dal fondo verso Gabriel, che era con lui dentro l’area dei rigore. Il brasiliano ha ripreso la palla in mano, l’ha rimessa in campo e l’ha passata a Raya e il gioco è continuato“.

Al termine di Arsenal-Bayern, le proteste

Al termine della partita, le proteste dei giocatori bavaresi e dell’allenatore Thomas Tuchel.

“«Avremmo dovuto avere un rigore netto, il portiere passa la palla e Gabriel la prende con le mani. Questo è il rigore più netto che abbia mai visto», ha detto l’attaccante Harry Kane. «L’arbitro ha detto ai giocatori che si trattava di un errore da principianti (“errore da bambini”) e che non avrebbe fischiato un simile errore nei quarti di finale di Champions League. È un modo completamente nuovo di interpretare le regole», il commento di Tuchel“.

ilnapolista © riproduzione riservata